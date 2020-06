Perú se arriesga a década perdida por populismo en Congreso: BCP

(Bloomberg) -- Perú se arriesga a una recuperación larga y lenta de la severa contracción económica actualmente en curso, en caso de que una marea de populismo en el Congreso crezca rápidamente hasta las elecciones presidenciales el próximo año, según el banco más grande del país.

“Una crisis económica y populismo en medio de las elecciones del próximo año es un cóctel peligroso que podría llevarnos a una década perdida de bajo crecimiento”, dijo Carlos Prieto, economista jefe del Banco de Crédito del Perú, a periodistas el martes.

Perú, una de las historias de éxito de América Latina en las últimas dos décadas, puede enfrentar su recesión más profunda en al menos un siglo este año, después de que las medidas de confinamiento cerraran más de la mitad de la economía durante la pandemia de coronavirus. Los partidos en el Congreso fragmentado y controlado por la oposición del país han respondido a la crisis proponiendo medidas que van desde controles de precios de medicamentos hasta suspensión pagos de préstamos bancarios y reescritura de partes de la constitución del país de 1993.

Los legisladores asumieron el cargo en marzo y ya han permitido a los trabajadores sacar hasta un 25% de sus ahorros de pensiones, lo que provocó una caída en las acciones y los bonos. También suspendieron los peajes de carretera, a pesar de las advertencias del Gobierno de que la medida podría llevar a los operadores a buscar el arbitraje internacional.

La severidad del confinamiento en Perú podría conducir a una recesión mucho peor de la esperada para los países vecinos, dijo Prieto durante la transmisión por Internet. Pronosticó que la economía se contraerá más de 25% en el segundo trimestre respecto al año anterior.

El producto interno bruto de Perú podría volver a los niveles posteriores al covid en 2022 con las políticas correctas, pero el riesgo es que la crisis avive las políticas populistas que socavan la estabilidad macroeconómica y la inversión privada, dijo.

“Si dañamos los fundamentos, los anclajes de la estabilidad, la salida de la crisis desafortunadamente será muy lenta y tomará muchos años”.

