OPEP+ se acerca a compromiso para extender los grandes recortes

(Bloomberg) -- La OPEP y sus aliados se acercaron a un consenso sobre la extensión de los recortes de producción para apuntalar el mercado del petróleo, incluso mientras las disputas sobre si adelantar su próxima reunión se extendía por tercer día.

Rusia y varias otras naciones de la OPEP+ están a favor de extender los recortes de producción actuales del grupo en un mes, según personas familiarizadas con la situación. No está claro si eso es suficiente para Arabia Saudita, miembro líder de la OPEP, aunque la propuesta está dentro del alcance del propio llamado del reino para una extensión de uno a tres meses.

Los precios del petróleo se han recuperado de los mínimos históricos desde que la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus socios pusieron fin a una guerra de precios despiadada mediante la implementación de recortes a un nivel récord. Con una recuperación tentativa en la demanda de combustible a medida que el mundo emerge de las cuarentenas del coronavirus, el cartel ahora debe decidir cuánto tiempo mantener límites estrictos en la producción.

El miedo a una segunda ola de contagios hace que las predicciones de una recuperación sean peligrosas. Y a aproximadamente US$40 por barril, los precios todavía están por debajo de lo que la mayoría de los miembros de la OPEP+ necesita para cubrir el gasto gubernamental.

La semana pasada, la postura de Rusia era que no quería extender los recortes y, en cambio, prefería apegarse al acuerdo original. Pero una persona familiarizada con su posición dijo el martes que era recomendable llegar a un acuerdo. En marzo, Moscú se resistió a una propuesta liderada por Arabia Saudita de profundizar los recortes de producción a medida que se extendía el coronavirus; las conversaciones se interrumpieron y el reino lanzó una guerra de precios que paralizó a los productores y causó daño a los presupuestos de los países.

No es inusual que Rusia y Arabia Saudita mantengan diferentes posiciones antes de las conversaciones de la OPEP+, pero en la mayoría de los casos los productores han llegado a un acuerdo.

“No creemos que se repita la crisis de marzo”, dijo Helima Croft, jefa de estrategia global de productos básicos de RBC, en una nota. “Creemos que buscarán dividir la diferencia y acordarán una extensión de uno a tres meses”.

Buscar el equilibrio

Con el crudo Brent sobre US$40 por barril, Arabia Saudita y Rusia enfrentan otro desafío mientras sopesan cómo gestionar la recuperación: Las compañías estadounidenses de shale están reiniciando tentativamente algunos de sus pozos.

El martes, los miembros de la OPEP todavía estaban discutiendo cuándo celebrar su próxima reunión. El sábado se presentó una propuesta para adelantarla unos días antes del 4 de junio, pero el acuerdo sobre cuándo celebrar la reunión virtual aún era difícil de alcanzar.

Otro punto conflictivo en las discusiones es el tema del cumplimiento: si los miembros efectivamente están implementando los recortes que ya han prometido, según los delegados. Arabia Saudita, el miembro más importante del grupo, insiste en que los países deben informar las cifras de producción de mayo, el primer mes del último acuerdo de la coalición OPEP+, según un delegado que se negó a ser identificado.

Rusia, que a menudo se ha quedado atrás en los recortes pero que esta vez cumplió su compromiso, también está presionando para que cualquier extensión esté condicionada al cumplimiento. Irak y Nigeria, que han incumplido reiteradamente los compromisos de la OPEP durante los últimos tres años, hicieron menos de la mitad de sus recortes acordados el mes pasado, según mostró el lunes un sondeo de Bloomberg.

El ministro de finanzas y ministro de Petróleo subrogante de Irak, Ali Allawi, respondió en Twitter y dijo que el país está comprometido. “A pesar de las severas restricciones financieras de Irak, estamos abordando problemas técnicos que nos permitirán reducir aún más la producción de petróleo”, dijo.

El acuerdo original, alcanzado en abril cuando el virus devastó la demanda de petróleo, estableció reducciones de producción de 9,7 millones de barriles por día, o alrededor de 10% del suministro global, para mayo y junio. Arabia Saudita, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos hicieron más recortes voluntarios de alrededor de 1,2 millones de barriles por día en junio, lo que llevó el total del recorte de la OPEP+ a casi 11 millones de barriles por día.

Según el acuerdo actual de la OPEP+, los recortes de suministro se reducirán a unos 7,7 millones de barriles por día en julio, seguidos de una reducción adicional a principios de 2021.

Nota Original:OPEC+ Edges Closer to Compromise to Extend Deepest Ever Cuts

©2020 Bloomberg L.P.