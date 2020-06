Ocho de 15 jugadores del Santos Laguna superan la COVID-19

Jugadores de Santos celebran un gol durante un partido en el estadio Corona de la ciudad de Torreón, en el estado de Coahuila (México). EFE/Str/Archivo

Torreón (México), 2 jun (EFE) .- El Santos Laguna del fútbol mexicano informó mediante un comunicado a los medios que ocho de los 15 jugadores de su plantel que se enfermaron de la COVID-19 han sido dados de alta.

"Ocho de las 15 personas han realizado dos pruebas con resultado negativo consecutivo, lo que confirma que están dadas de alta. Las siete personas restantes están en proceso de realizar las pruebas o por recibir resultados", explicó el equipo.

El pasado 22 de mayo, el Santos y la Liga Mx anunciaron que en total 15 jugadores de su plantel dieron positivo a la COVID-19 de 39 pruebas realizadas. El informe se dio unas horas después de la cancelación del torneo Clausura 2020.

En principio, el club no dio nombres de los involucrados. Sin embargo, el guardameta Jonathan Orozco decidió hacer público su positivo debido a que se filtró que el mexicano festejó su cumpleaños con una fiesta en pleno confinamiento.

Orozco informó el sábado 27 de mayo que dio negativo en la primera de dos pruebas que tenía que realizarse para recibir el alta médica.

Según los medios, otro jugador del Santos que no respetó el aislamiento fue el defensa Gerardo Arteaga, quien participó en una carrera clandestina de autos, pero no se sabe si el zaguero está entre los contagiados.

Santos Laguna es el equipo mexicano que más casos positivos de la COVID-19 acumula. Entre los enfermos está un jugador de las Chivas de Guadalajara y una futbolista de los Pumas.

Los Rayados, el Atlas y el América también realizaron pruebas a sus jugadores sin reportar positivos hasta ahora.

Santos Laguna se ubicó al momento de la cancelación del Clausura en el tercer puesto de la clasificación, cinco puntos menos que el líder Cruz Azul.

El récord del Santos en las 10 jornadas disputadas fue de cinco victorias, dos empates y tres derrotas.

En el mundo del deporte en México se recuperaron de la COVID-19 el presidente de la Liga Mx, Enrique Bonilla; el presidente del San Luis, Alberto Marrero; la campeona panamericana de pentatlón moderno Mariana Arceo y la triple medallista de judo Vanessa Zambotti, ya retirada.