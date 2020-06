Neymar se suma a las protestas contra el racismo: "Vidas negras importan"

Paris Saint Germain's Neymar during the French Ligue 1 soccer match between PSG and Montpellier HSC at the Parc des Princes stadium in Paris, France, 1st February 2020. EFE/EPA/Julien de Rosa/Archivo

Sao Paulo, 2 jun (EFE).- El delantero brasileño Neymar se sumó este martes a las protestas contra el racismo y la violencia policial en Estados Unidos al adherirse a la campaña virtual 'Black Out Tuesday' promovida por el mundo de la cultura.

"Vidas negras importan", afirmó el atacante del París Saint-Germain en su perfil oficial de Instagram.

La estrella de la selección brasileña, de 28 años, acompañó su mensaje con dos imágenes: la primera en negro, símbolo de la campaña, y la segunda de uno de sus tatuajes con la palabra "fe".

El futbolista se unió así al movimiento "Black Out Tuesday", promovido en las redes sociales con motivo de la muerte de George Floyd, un afroamericano que perdió la vida el pasado 25 de mayo asfixiado por un policía blanco en Mineápolis, Estados Unidos.

El brutal homicidio ha provocado una ola de protestas y violentos disturbios en las principales ciudades de EE.UU., que continúan hasta hoy y que ha obligado a algunas de las autoridades locales a decretar incluso el toque de queda.

El apoyo de Neymar a las protestas contra el racismo llega pocos días después de que un popular youtuber brasileño, Felipe Neto, exigiera al futbolista posicionarse sobre el asunto.

Neto, que cuenta con casi 40 millones de suscriptores en su canal de YouTube, borró después esos mensajes, pero sus seguidores se hicieron eco de esas demandas y continuaron exigiendo a Neymar posicionarse al respecto, lo que finalmente ha ocurrido este martes.

El delantero se encuentra confinado desde marzo en su mansión de Mangaratiba, balneario en el estado de Río de Janeiro, donde sigue un plan de entrenamiento con su preparador físico particular debido a las restricciones impuestas por la crisis del coronavirus.