NBA: Popovich llama "idiota" a Trump y dice que "el sistema tiene que cambiar"

El entrenador de los San Antonio Spurs de la NBA, Gregg Popovich, arremetió contra el presidente Donald Trump por su respuesta ante las protestas por la muerte de George Floyd y reclamó cambios profundos para afrontar el racismo en Estados Unidos.

Las declaraciones de Popovich, efectuadas el domingo al semanario The Nation, se conocieron el lunes coincidiendo con una declaración conjunta del colectivo de técnicos de la NBA en la que se comprometieron a promover acciones contra el racismo.

Popovich, feroz crítico de Trump desde hace años, dijo a The Nation que la violencia policial y el racismo en Estados Unidos sentaron las bases de los disturbios que han ocurrido en algunas ciudades durante las manifestaciones contra el crimen de Floyd.

"Lo que me llama la atención es que todos vemos esta violencia policial y el racismo y lo hemos visto todo antes, pero nada cambia", dijo Popovich, uno de los entrenadores más reputados de la NBA y ganador de cinco campeonatos.

"Por eso estas protestas han sido tan explosivas. Pero sin liderazgo y sin un entendimiento de cuál es el problema, nunca habrá cambio", afirmó. "Y los estadounidenses blancos han evitado tener en cuenta este problema desde siempre porque ha sido nuestro privilegio poder evitarlo. Eso también tiene que cambiar".

La muerte de Floyd, un hombre afroamericano de 46 años, a raíz de una brutal detención hace una semana en Minneapolis (Minnesota) desató la mayor ola de manifestaciones de las últimas décadas en Estados Unidos.

En una intervención pública, posterior a las declaraciones de Popovich, Trump aseguró este lunes que restaurará el orden en Estados Unidos, amenazando con desplegar a militares si no cesan los actos violentos en las protestas.

"Me horroriza que tengamos un líder que no puede decir 'Las vidas de los negros importan'. No puede porque es más importante para él apaciguar al pequeño grupo de seguidores que validan su locura (...) Al final, lo que tenemos es un idiota en lugar de un presidente", dijo Popovich. "Pero es más que solo Trump. El sistema tiene que cambiar".

- Más jugadores se unen a marchas -

Este lunes, Popovich y el resto de los entrenadores de la NBA firmaron una declaración conjunta comprometiéndose a trabajar con las autoridades y los organismos policiales de sus ciudades contra el racismo.

"Presenciar el asesinato de George Floyd a sangre fría y a plena luz del día ha traumatizado a nuestra nación, pero la realidad es que los afroamericanos son acosados y abusados a diario", dijeron los técnicos.

"Como entrenadores de la NBA, no podemos tratar esto como un incidente aislado de indignación (...) Estamos comprometidos a trabajar en nuestras ciudades de la NBA con los líderes locales, funcionarios y organismos de seguridad para crear un cambio positivo en nuestras comunidades", afirmaron en el texto 33 entrenadores jefe de la NBA y más de 150 técnicos asistentes, incluido el seleccionador de España y auxiliar en los Toronto Raptors, Sergio Scariolo.

Una autopsia oficial difundida el lunes determinó que Floyd murió por "homicidio" debido a la "compresión del cuello" cuando un policía lo inmovilizó hincándole una rodilla en el cuello durante casi nueve minutos.

"En otras palabras, fue asesinado", dijo en Twitter el entrenador de los Golden State Warriors, Steve Kerr, quien según la cadena ESPN formará parte junto con Popovich y otros técnicos de un comité que liderará las acciones del gremio.

Un agente ha sido detenido y acusado de asesinato en tercer grado y los manifestantes reclaman que otros tres policías que participaron en la detención sean también procesados.

La NBA se ha sumado masivamente a los reclamos de justicia por el crimen de Floyd y del fin de la discriminación racial, incluidos equipos, decenas de jugadores y algunas de sus mayores leyendas, como Michael Jordan y Magic Johnson.

Varios jóvenes jugadores, como Jaylen Brown (Boston Celtics), participaron el fin de semana en las marchas. Este lunes también lo hizo la joven figura de los Atlanta Hawks Trae Young en una manifestación en la ciudad donde creció, Norman (Oklahoma).

"No estoy acostumbrado a hacer esto. Pero, aunque tengo 21 años, creo que es necesario (...) No se trata de mí o de ti. Tenemos que unirnos y hacerlo juntos, Habrá justicia y habrán cambios si lo hacemos juntos", dijo el base All Star desde la tarima.

