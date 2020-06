Más de 200 personalidades piden al G20 una cumbre sobre la crisis del coronavirus

Más de 200 personalidades políticas y sociales, entre ellos los ex primeros ministros británicos Tony Blair y Gordon Brown, pidieron al G20 que celebre urgentemente una cumbre extraordiaria, sin esperar a la prevista en noviembre, sobre la pandemia del coronavirus.

"Sin la acción del G20, la recesión causada por la pandemia no hará más que empeorar, afectando a todas las economías y a las personas y naciones más marginadas y pobres del mundo", escriben estas 225 personalidades del mundo de la política, la ciencia y la sociedad civil, entre las que se encuentran muchos ex jefes de Estado y de gobierno, el ex secretario general de la ONU Ban Ki-Moon y el financiero George Soros.

"El G20, que representa el 85% del PIB mundial, tiene la capacidad de liderar la movilización de recursos en la escala requerida. Instamos a los líderes a que lo hagan inmediatamente", agregan.

Recordando que el Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó en 2,5 billones de dólares las necesidades de financiación de los países emergentes para hacer frente a la crisis, los firmantes subrayan que "hasta ahora sólo se ha asignado una fracción de esta suma".

Abogan también por la coordinación internacional para desarrollar y producir en masa una vacuna que esté disponible de forma gratuita lo antes posible.

Gordon Brown lamentó que el G-20 haya "desaparecido" en plena pandemia. "Esto no es sólo una abdicación de responsabilidad, es potencialmente una sentencia de muerte para las personas más pobres del mundo", escribió en el diario británico The Guardian.

Durante el mandato de Brown (2007-2010), el Reino Unido fue anfitrión de una cumbre del G20 que resultó en un acuerdo para reaccionar ante la crisis financiera mundial.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el sábado el aplazamiento de la cumbre del G7 que debía acoger en junio a una fecha no especificada y que invitará a otros países a unirse a la reunión, incluyendo a Rusia.

Esa cumbre ampliada podría tener lugar en septiembre. Pero para Gordon Brown, la propuesta estadounidense "no sustituye a una cumbre del G20" porque "no podemos hacer frente a la emergencia económica o sanitaria sin reunir a todo el mundo".

