Mañanera AMLO: México perdió menos de 350,000 empleos en mayo

(Bloomberg) -- El presidente Andrés Manuel López Obrador habló desde el estado de Yucatán el martes y terminó su conferencia de prensa temprano debido al fuerte ruido de una tormenta tropical que azotaba el área. A pesar del mal tiempo, el presidente dijo que continuará su recorrido por otros cuatro estados en el sur.

Menos de 350,000 empleos se perdieron en mayo debido a la pandemia del coronavirus, dijo López Obrador. El presidente espera que la pérdida de empleos en México debido a la crisis de salud no supere el millón. Hasta doce millones de mexicanos perdieron o fueron suspendidos de sus trabajos en abril, según el INEGI.

El presidente dijo que el segundo trimestre sería el más difícil para la economía de México. Sin embargo, espera una recuperación a partir de julio.

Otros temas

México superó las 10,000 muertes debido al Covid-19 el lunes, muy por arriba de las estimaciones del gobierno. López Obrador calificó las muertes a consecuencia del virus como dolorosas y lamentó los altos números

La economía de México no ha sido tan afectada como anticipaban analistas y economistas, dijo el presidente

“Sus pronósticos no tienen que ver con la realidad. Hablaban de que nos íbamos a caer más de 3% en la economía nacional y el primer trimestre fue 1.2%. Hablaban de que el peso se iba a devaluar por completo, de que podía llegar a 30 pesos por dólar; llegó a un poco más de 25 pesos por dólar y ha estado bajando. Ya está a 22 pesos por dólar. Hablaban de millones de empleos perdidos cuando se perdieron 550,000 en abril”

La recaudación de impuestos de enero a mayo aumentó en 70,000 millones de pesos en comparación con el mismo período del año pasado, dijo López Obrador AMLO: Ingresos del gobierno aumentaron 6,6% en términos reales del 1 de enero al 26 de abril, a / a

Ricardo Rodríguez, jefe de un instituto creado por López Obrador para subastar bienes incautados como automóviles y mansiones, ha renunciado a su cargo. Rodríguez será reemplazado por Jaime Cárdenas, un abogado

