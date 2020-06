Maduro insinúa que Guaidó está oculto en una embajada y el opositor lo niega

Fotografía cedida por Prensa Miraflores donde se observa al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sostener una reunión con miembros de su gabinete hoy lunes en Caracas (Venezuela). EFE/Prensa Miraflores/

Caracas, 1 jun (EFE).- El presidente venezolano, Nicolás Maduro, insinuó este lunes que el líder parlamentario Juan Guaidó, a quien la Justicia investiga por su presunta implicación en dos incursiones marítimas fallidas a principios de mayo, "está escondido en una embajada" en Caracas, algo que el opositor negó casi de inmediato a través de su cuenta de Twitter.

"Estamos enfrentando una verdadera crisis provocada por las sanciones criminales del Gobierno de Estados Unidos", dijo Maduro al ofrecer el balance de un plan de suministro de gasolina. "Con complicidad del prófugo de la justicia -en alusión a Guaidó-, escondido en una embajada", añadió.

No es la primera vez que Maduro se refiere a Guaidó, a quien medio centenar de países reconocen como presidente interino de Venezuela, como "prófugo de la justicia".

Sin embargo, la Fiscalía no ha informado que haya emitido una orden de captura contra el opositor, aunque sí ha abierto varias investigaciones en su contra, la última por su presunta implicación en las dos fallidas incursiones el pasado mes de mayo, que se saldaron con al menos 8 muertos.

"Justicia, va a haber justicia. Ustedes verán", continuó Maduro sobre Guaidó, siempre sin mencionarlo directamente.

El opositor, que se dio por aludido, replicó en Twitter casi de inmediato, recordando que Estados Unidos ofrece recompensa por información que conduzca a la captura de Maduro, a quien acusa por presunto narcoterrorismo.

"El dictador debe estar consumiendo lo que trafica y por lo cual pesan 15.000.000 $ en recompensa por él. Maduro, estoy donde siempre, con la gente, cosa que tú no puedes hacer", escribió Guaidó en la red social.

"Te mienten", insistió para desmentir que se haya refugiado en una embajada, un rumor que ha corrido con fuerza en las últimas semanas en Venezuela, y ha coincidido con el confinamiento -que esta misma jornada comenzó una etapa de flexibilización- por el nuevo coronavirus, que ordenó Maduro el pasado 17 de marzo.

Un miembro del equipo de Guaidó negó después en un chat con periodistas que el opositor esté refugiado en una embajada, pero no ofreció mayores detalles sobre el paradero del líder parlamentario.

Guaidó desató una tormenta política en enero de 2019 al no reconocer la legitimidad de Maduro y proclamar un Gobierno interino liderado por él.

Su Administración cuenta con el apoyo de más de 50 países, pese a que no controla la burocracia y las Fuerzas Armadas se declaran leales a Maduro, que gobierna desde 2013.