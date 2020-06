López Obrador espera perder menos de un millón de empleos por la pandemia

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador durante una rueda de prensa matutina en Palacio Nacional de Ciudad de México (México). EFE/Mario Guzmán/Archivo

México, 2 jun (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pronosticó este martes que el país perderá menos de un millón de empleos formales por la pandemia de COVID-19 y que la recuperación económica comenzará en julio.

"Yo estimo que si nos va bien, no va a superar el millón de empleos perdidos por la pandemia", dijo en rueda de prensa en Mérida (Yucatán), donde corrigió su pronóstico de la semana pasada, cuando estimó una pérdida de un millón de puestos de trabajo.

El mandatario recordó que en abril se perdieron 555.000 de los 20,5 millones de empleos formales en el país, que se sumaron a las 198.000 plazas perdidas entre el 13 y el 31 de marzo, según informó en su momento el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Este martes, López Obrador avanzó que el dato del mes de mayo, que todavía no se ha dado a conocer, rondará los 350.000 empleos perdidos, menos de los 400.000 que el propio presidente había pronosticado.

En ese sentido, López Obrador aseguró que en junio ya se va a "tocar fondo" y que "de julio hacia adelante vamos a recuperarnos" de los estragos económicos de la pandemia, que ya lleva más de 10.000 muertos en el país.

"Los números que tengo hablan de una disminución en la pérdida de empleos", subrayó el presidente, quien recordó que tiene un plan para generar dos millones de puestos de trabajo mediante obras de infraestructura y programas de ayuda al campo.

Por eso, retomó esta semana sus giras por el país con el objetivo de inaugurar las obras del Tren Maya, un ferrocarril para turismo y carga del sureste del país que, dijo, generará 80.000 empleos.

"Veo con optimismo el futuro", dijo tras destacar que México recibió en abril 2.861 millones de dólares en remesas de sus conciudadanos en Estados Unidos tras la cifra récord de marzo, de 4.016 millones de dólares, pese a la pandemia.

También celebró que el peso ha mejorado su valor durante la pandemia, al rondar ahora las 22 unidades por dólar, lejos de las 25 unidades por billete verde que había alcanzado.

LOS DATOS ESTADÍSTICOS

El volumen de empleo formal perdido que estima el mandatario contrasta con el dato divulgado este lunes por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) referente a abril.

El Inegi dio a conocer que unos 11,3 millones de personas en México dejaron de cobrar un salario en abril por la suspensión temporal de su trabajo, la mayoría en el sector informal.

La mayoría de estas personas sin trabajo no se consideraron todavía desempleados sino que pasaron a ser población no económicamente activa, al tratarse de una suspensión temporal de su salario o al dejar de buscar trabajo por las condiciones sanitarias o económicas existentes.

El Gobierno de México decretó durante abril y mayo el paro de las actividades económicas no esenciales, una pausa que se mantiene en junio en la mayoría de estados del país.

Además, se recomendó a la población quedarse en casa, si bien la cuarentena no está siendo obligatoria para no afectar a los millones de personas dedicadas al comercio informal.