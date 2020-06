La SIP repudia la acusación a la prensa del primer ministro de Trinidad y Tobago

En la imagen, el primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley. EFE/Andrea De Silva/Archivo

Miami, 2 jun (EFE).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) criticó este martes las denuncias de acoso y de mentir hechas por el primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley, contra dos de los principales medios de comunicación del país.

La SIP, con sede en Miami (EEUU), dijo que los comentarios contra los diarios Trinidad and Tobago Guardian y Trinidad Express buscan "desprestigiar y cuestionar a la prensa por su contenido crítico" hacia el gobierno.

El pasado 27 de mayo Rowley dijo que ambos diarios respondían solo a los intereses de sus propietarios, las empresas Guardian Media Limited y One Caribbean Media, y "no eran independientes".

"Uno de los medios es un conglomerado empresarial que tiene intereses contrarios a algunas decisiones del gobierno. El otro mantiene negocios con el estado que el gobierno no está facilitando y por eso han hecho de este un enemigo", señaló Rowley, que fue elegido en 2015.

"Parece que el primer ministro tiene la intención se socavar a los medios en un foro público", se lamentó Christopher Barnes, presidente de la SIP, en un comunicado.

"La actitud hostil del primer ministro aparenta ser una represalia por publicaciones críticas sobre su gobierno y por hacer cuestionamientos incómodos sobre asuntos de interés público", dijo por su parte Roberto Rock, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP.

Barnes recordó que, de acuerdo a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, "el descrédito y la estigmatización" contra medios y periodistas generan "un clima que impide una deliberación razonable y plural sobre todos los asuntos públicos".

El presidente de la SIP criticó que "muchos de los políticos que proclaman su fe a la democracia" a menudo resultan "intolerantes ante las críticas públicas".

La SIP es una asociación de propietarios, editores y directores de diarios, periódicos y agencias informativas de América cuyos integrantes representan más de 1300 periódicos y revistas.

Fue creada en 1943 en La Habana (Cuba, como resultado de la Comisión Permanente del II Congreso Panamericano de Periodistas en Ciudad de México en 1942.