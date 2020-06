La contrarreloj de Carrasco

El jugador belga del Atlético de Madrid Yannick Carrasco. EFE/Rodrigo Jiménez/Archivo

Madrid, 2 jun (EFE).- El extremo belga Yannick Carrasco volvió al Atlético de Madrid el último día del pasado mercado de invierno para revitalizar una carrera que no hace mucho apuntaba a las alturas del fútbol europeo, por cualidades, y transitó inesperadamente hacia el olvido del balompié chino, pero cuatro meses después todo sigue por hacer para él, sin la rotundidad ni de la titularidad ni de los goles ni de los regates en su nuevo ciclo rojiblanco.

No ha habido reivindicación aún en LaLiga Santander ni en la Liga de Campeones, dos escenarios inmejorables para clamar que su vuelta al fútbol más competitivo es una realidad sobre el césped; aún rebusca la consolidación que anhela en Europa, por mucho que sus condiciones sean indiscutibles, tanto quizá como la irregularidad que le ha perseguido en los últimos tiempos; y la Eurocopa 2020 con la selección belga, otro de sus retos cuando regresó de China, se ha retrasado hasta 2021 por la pandemia del covid-19.

Cedido por el Dalian hasta el final de esta temporada, el Atlético repescó en enero al extremo belga, con una opción de compra al final del curso, después de venderlo en febrero de 2018 al conjunto chino, cuando Carrasco tenía una cláusula de 100 millones de euros -nada habitual entonces en el club, ahora sí- y un contrato que había renovado en 2016 por seis años: hasta 2022.

Es una ocasión indudable. Pero también una presión para él, quizá ante la penúltima oportunidad de reavivar una trayectoria apagada durante los dos años más recientes. Aún tiene muchísimo recorrido. Más maduro en su segunda etapa en el Atlético, tiene 26 años. Con 22 ya despuntó en el equipo rojiblanco en 2015-16, su primer curso en la entidad, y en 2016-17, pero después decayó en 2017-18.

Llegó en el verano de 2015, procedente del Mónaco; se fue el 26 de febrero de 2018. En dos años y medio no es sencillo jugar tantos partidos como él: 124. Los cien los pulverizó en dos campañas. De ellos, 74 fueron de inicio. Marcó 23 goles (más de la mitad, catorce, en 2016-17). Le costó al principio adaptarse al estilo, luego lo asumió y se hizo con un puesto en el once de Simeone que fue perdiendo instante a instante, hasta que fue prescindible incluso en la cantidad de efectivos que necesita una plantilla en febrero de 2018.

UN PARTIDO DE TITULAR DE LOS OCHO POSIBLES

A su vuelta, el once también le es ajeno. Necesitado de un trabajo extra a su llegada para alcanzar el ritmo competitivo tras la finalización de la Liga china, desde su regreso apenas ha irrumpido una vez en las alineaciones titulares de Diego Simeone, en el 1-1 contra el Espanyol del pasado 1 de marzo. Un mes antes se reestrenó nada más llegar ante el Real Madrid -jugó 19 minutos-. También salió de recambio ante el Granada, ante el Valencia y ante el Sevilla.

No es la primera opción para el once en ninguna de las posiciones que él puede desarrollar con mejor capacidad sobre el terreno de juego.

Ni en su puesto natural como extremo, donde descubre sus mejores virtudes (regate, velocidad, desborde y golpeo), porque las preferencias ahí de Simeone en la actualidad son Koke Resurrección, indiscutible, tanto como Saúl cuando no juega en el medio, aparte de Ángel Correa, ahora lesionado; Marcos Llorente, revitalizado en la banda derecha desde hace varios encuentros, aún más con sus dos goles en Anfield; y Thomas Lemar, la elección aparente a día de hoy de Simeone para suplir a Joao Félix y Correa en San Mamés. Todos están por delante de él en la configuración de la alineación titular en la actualidad.

Para el puesto de delantero, una especie de segunda punta tal y como puede moverse él, tampoco es la primera posibilidad. Ni la segunda. Ni siquiera la tercera. Aparte de Diego Costa o Álvaro Morata, atacantes más de referencia, de distintas características a Carrasco, también están por encima en las elecciones de Simeone Joao Félix, Correa e incluso ahora Lemar.

De momento, para la reanudación de la Liga contra el Athletic Club en San Mamés, el próximo 14 de junio a las 13.00 horas, con la baja de Joao Félix y la duda de Correa, el extremo belga apunta también a suplente en el once de Diego Simeone, que de nuevo insistió este martes en la idea para la alineación titular que ya plasmó el lunes y que ya ha ido trazando desde la pasada semana.

Según esa prueba, en el primer duelo de la 'nueva normalidad', el equipo titular estaría formado por Jan Oblak, en la portería; Kieran Trippier, Stefan Savic, José María Giménez y Renan Lodi, en la defensa; Marcos Llorente, Thomas Partey, Saúl Ñíguez y Koke Resurrección, en el centro del campo; y Thomas Lemar y Diego Costa, en la delantera.

En el banquillo, como recurso, aguardaría de inicio Carrasco, que ha disputado cinco de los ocho partidos que ha estado disponible en su regreso al Atlético y que ya vislumbra el reinicio del campeonato. Una contrarreloj para definir su futuro en el equipo y en Europa.

Iñaki Dufour