La actriz Samantha Ware acusa a Lea Michele de "microagresiones traumáticas"

Los Ángeles, 2 jun (EFE).- La actriz Lea Michele, conocida por su participación en "Glee", ha sido acusada a través de Twitter de hacer la vida imposible a Samantha Ware, una actriz negra con la que compartió escenas en la serie televisiva.

Ware, de 33 años, acusó a Michele de convertir aquella experiencia en un "verdadero infierno" debido a una serie de "microagresiones traumáticas".

La polémica llegó cuando Ware respondió de esa manera a un tuit de Michele, que publicó un mensaje sobre la muerte del afroamericano George Floyd con la etiqueta #BlackLivesMatter (las vidas de los afroamericanos importan).

"George Floyd no se merecía esto. Esto no es un incidente aislado y debe terminar", escribió la artista durante el fin de semana. Días después, Ware citó ese mensaje y aseguró que su primer trabajo en televisión, aquel rodaje de "Glee", fue horroroso debido a la actitud de Michele.

"¿Te acuerdas cuando convertiste mi primer papel en televisión en un verdadero infierno? Porque yo no lo olvidaré. Creo que dijiste a todos que, si pudieras, te cagarías en mi peluca (afro), entre otras microagresiones traumáticas que me hicieron dudar si quería una carrera en Hollywood", afirmó la intérprete.

Tras la crítica a Michele, otros actores de la serie también reaccionaron a las acusaciones y mostraron su apoyo a Ware.

Ware encarnó a Jane Hayward en 2015 durante la sexta temporada de la serie, donde apareció en 11 episodios. Tras su figuración en ese show, interpretó diversos personajes en otros títulos como "What/If", "Chicago Med" o "God Friended Me".

Michele, por su parte, interpretaba en la serie a Rachel Berry, uno de los personajes protagonistas. Su trabajo en el show se vio reconocido con dos nominaciones a los Globos de Oro y una candidatura a los Emmy.

La artista después ha sido vista en producciones como "Scream Queens" o "The Mayor", además de haberse labrado una carrera como cantante.