Hamilton se declara "completamente sobrepasado por la rabia"

EFE/EPA/SCOTT BARBOUR

Madrid, 2 jun (EFE).- El británico Lewis Hamilton, seis veces campeón mundial de Fórmula Uno, sigue activo en las redes sociales para mostrar su tristeza y enfado por la muerte de George Floyd a manos de un agente de policía de Mineápolis (EEUU), y este martes se declaró "completamente sobrepasado por la rabia"

"Esta última semana ha sido muy oscura. He fallado en mantener mis emociones. He sentido tanta ira, tristeza e incredulidad en lo que mis ojos han visto... Me siento completamente abrumado por la rabia al ver tan flagrante desprecio por las vidas de nuestra gente", afirmó en Instagram y Twitter.

"La injusticia que estamos viendo a nuestros hermanos y hermanas en todo el mundo una y otra vez es repugnante, y DEBE parar", añadió el inglés.

"Muchos parecen sorprendidos, pero para nosotros, por desgracia, no es sorprendente. Los que somos negros, morenos o intermedios, lo vemos todos los días y no deberíamos tener que sentirnos como si hubiéramos nacido culpables, no pertenecemos, o tememos por nuestras vidas por el color de nuestra piel", continuó.

(El actor) "Will Smith lo dijo mejor: el racismo no está empeorando, está siendo filmado. Sólo ahora que el mundo está tan bien equipado con cámaras, este tema ha podido salir a la luz de una manera tan grande"

"Sólo cuando hay disturbios y gritos de justicia los poderes que se derrumban y hacen algo, pero para entonces es demasiado tarde y no se ha hecho lo suficiente. Se necesitaron cientos de miles de quejas de la gente y edificios quemados antes de que los funcionarios reaccionaran y decidieran arrestar a Derek Chauvin por asesinato, y eso es triste", afirmó.

Y cree que "desafortunadamente, América no es el único lugar donde vive el racismo y seguimos fallando como humanos cuando no podemos defender lo que es correcto". "Por favor, no te sientes en silencio, no importa el color de tu piel. Las vidas negras importan", agregó.

El pasado domingo, al poco de conocerse la muerte de George Floyd y a través de la red social Instagram, Hamilton dijo: "Veo a aquellos de vosotros que siguen en silencio, algunos sois las estrellas más grandes, pero permanecéis en silencio en medio de la injusticia. No hay ni una señal de nadie de mi industria que, por supuesto, es un deporte dominado por los blancos. Soy una de las únicas personas de color en él, pero estoy solo".

"Pensé que ahora veríais por qué sucede esto y diríais algo al respecto, pero no podéis estar junto a nosotros. Solo sé que sé quiénes sois y os veo", subrayó.

“Esto no es solo en Estados Unidos. Esto pasa en el Reino Unido, en España, en Italia y en todo el mundo. La forma en que se trata a las minorías tiene que cambiar, hay que cambiar cómo se educa a las personas sobre igualdad, racismo, clasismo y hacerles saber que todos somos iguales. No nacemos con racismo y odio en nuestros corazones, eso nos lo enseñan aquellos a quienes admiramos", manifestó.