Hacer ejercicio en casa no reemplazará a gimnasio, dice Barclays

(Bloomberg) -- Puede que el ejercicio en casa se haya convertido en una actividad básica del aislamiento, pero los analistas de Barclays Plc dicen que los aficionados al gimnasio no van a cancelar sus suscripciones en el corto plazo.

Según una encuesta a consumidores en el Reino Unido, solo el 14% de miembros de gimnasios planeaban cancelar sus contratos, a pesar de que el 35% de ellos cambiaron de hábito para practicar ejercicio en sus hogares por la pandemia, dijo el banco en un comentario a los clientes el martes.

La firma reiteró su recomendación de sobreponderar para The Gym Group Plc, cotizada en Londres, y también reiteró la misma recomendación para Basic-Fit NV, negociada en Holanda. Las acciones se han desplomado alrededor del 37% y el 31%, respectivamente, en lo que va de año, ya que la pandemia provocó el cierre de sus locales.

“Los resultados para el futuro de la industria de gimnasios después de la pandemia nos parecieron tranquilizadores, dado que la encuesta se realizó en un momento de máxima ansiedad de covid-19”, escribieron los analistas entre los que se incluyen James Rowland Clark.

Holanda reabrirá gimnasios el 1 de julio, dos meses antes de lo previsto inicialmente. El Gobierno del Reino Unido también está considerando planes para reabrir este tipo de locales el próximo mes, según informó el periódico The Guardian en mayo.

La encuesta, realizada por el grupo de análisis YouGov, se realizó a 2.075 consumidores del Reino Unido, de los cuales el 16% eran miembros de un gimnasio. El sondeo también concluyó que las personas con mayor probabilidad de cancelar suscripciones tenían entre 18 y 34 años. Ese es un riesgo potencial para gimnasios de bajo coste como The Gym Group y Basic-Fit, que dependen más de un alto volumen de miembros más jóvenes, dijo Barclays.

Nota Original:Working Out at Home Won’t Replace Going to Gym, Barclays Says

