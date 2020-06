Firmas de moda se solidarizan con los movimientos antirraciales en EE.UU.

La diseñadora británica Stella McCartney . EFE/NEIL HALL/Archivo

Nueva York, 1 jun (EFE).- Varias empresas de moda, como la de la cantante Rihanna, han mostrado su solidaridad con los movimientos de justicia social y están liderando los esfuerzos de recaudación de dinero para varias organizaciones que lideran las protestas por la muerte a manos de un policía blanco del afroamericano George Lloyd.

Entre los más beneficiados se encuentran Black Lives Matter, el grupo que ha convocado protestas por todo EE.UU., y a la organización sin ánimo de lucro The Bail Project, que paga las fianzas de los manifestantes arrestados en estas acciones.

Rihanna ha donado una cantidad que no ha precisado a través de su línea de lencería Savage x Fenty a Black Lives Matter de Nueva York y al Proyecto de Fianza (The Bail Project).

Según indicó la empresa en su cuenta de Instagram al anunciar la donación de dinero, "ahora no es el momento de permanecer en silencio o esperar".

Por su parte, la firma de ropa para la mujer Ganni, con sede en Copenhagen (Dinamarca), ha dado 100.000 dólares a Black Lives Matter, a la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP por siglas en ingles) y a la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), señala este lunes la revista Vogue.

Ganni expresó también en las redes sociales su solidaridad con el movimiento Black Lives Matter: "A medida que investigamos y nos educamos, nuestro silencio, nacido del miedo a decir algo incorrecto, se ha prolongado durante demasiado tiempo".

"Sabemos que esto no es suficiente: debemos continuar escuchando, investigando y educándonos sobre la injusticia sistemática y la violencia sancionada por el estado contra los negros en todo el mundo", agregó la empresa al anunciar su donativo.

La revista destaca además que Glossier, una compañía de productos de belleza, ha contribuido con 500.000 dólares a varias organizaciones que luchan contra la injusticia.

También ha destinado otro medio millón para ser utilizados como subvenciones para compañías de belleza de propiedad de negros.

Mientras, la conocida Stella McCartney ha donado fondos al Fondo de Defensa Legal de la NAACP.

Vogue destaca en su artículo que a pesar de que gran parte de la comunidad de la moda ha publicado sobre el movimiento Black Lives Matter en las redes sociales, la cantidad de empresas que han anunciado importantes donaciones a esa causa es escasa, y que los donativos están llegando de pequeñas firmas en el mundo de la moda.