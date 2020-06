Feministas chilenas se alzan contra un video de la cuestionada ministra de la Mujer

En la imagen, la ministra de la Mujer de Chile, Macarena Santelices. EFE/Alberto Valdés/Archivo

Santiago de Chile, 2 jun (EFE).- Feministas chilenas se alzaron contra un video publicado por el Ministerio de la Mujer en el marco de una campaña sobre violencia de género que, según ellas, "victimiza a los agresores" y "refuerza un imaginario de impunidad y empatía" con estos.

En el video, que fue retirado este lunes tras la fuerte polémica, un anciano se muestra arrepentido por haber maltratado a su esposa, ya fallecida, y escribe una carta a su nieta, quien también sufre abusos por parte de su pareja.

"Me duele el alma lo que te pasó, quizás la vida me está castigando por lo que le hice a tu abuela", narra el hombre.

Tras la publicación del anuncio el pasado domingo por la noche, asociaciones feministas y miles de usuarios de redes sociales estallaron contra la iniciativa.

"Nuevamente la única voz que existe es la de un hombre que llora arrepentido sobre su propio actuar violento: las lágrimas y victimización de los agresores no salvan vidas", escribió en Twitter la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres.

"El video refleja la total falta de comprensión del grave problema de la violencia contra mujeres", agregó la organización, que lamentó que la campaña retrate "a las mujeres como princesas, sin voz, sin acción, sin injerencia: personajes pasivos en su propia historia".

La vocera de la Coordinadora Feminista 8M, Javiera Manzi, sostuvo que el video "refuerza un imaginario y una política de impunidad y empatía con los agresores" así como la "complicidad del Gobierno con la violencia hacia las mujeres".

Por su parte, el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (Sernameg), autor del material, aseguró en un comunicado que su objetivo era "mostrar las distintas realidades que existen en torno a la violencia de género, considerando a su vez las diferencias generacionales".

"Hemos querido visibilizar una realidad a través de este video ficticio pero basado en un testimonio real (...). En ningún caso victimizar al agresor", añadió.

Sin embargo, ante el amplio rechazo a la campaña, el Sernameg pidió disculpas y eliminó el video.

MINISTRA LAMENTÓ LA CAMPAÑA

La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Macarena Santelices, se distanció de la iniciativa: "Lamento profundamente campaña iniciada por Directora de SernamEGChile. Un agresor jamás tendrá justificaciones. Ya instruí a que se bajara el video y que se entregaran disculpas públicas que adjunto".

Santelices asumió el pasado 6 de mayo como ministra en medio de una gran controversia por ser sobrina-nieta de Augusto Pinochet y no tener experiencia en la lucha contra la violencia machista y en la defensa de los derechos de la mujer.

La ministra había reconocido en distintas ocasiones en entrevistas a los medios locales que si bien durante la dictadura (1973-1990) se cometieron violaciones a los derechos humanos, también contribuyó al crecimiento económico del país.

El colectivo chileno LasTesis, creador del himno global contra la violencia sexual "Un violador en tu camino", pidió entonces su renuncia y dijo que su nombramiento era una "ofensa".

Por todo ello, durante este lunes el hashtag #NoTenemosMinistra tuvo miles de réplicas en las redes, donde se criticó el video y se cuestionó el supuesto desconocimiento de la ministra sobre el material.