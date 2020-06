En Bélgica, exámenes en míticas salas de concierto o deportivas debido al coronavirus

Los alumnos alinean con dedicación lápices y calculadoras en el mismo lugar en el que Lou Reed y los Clash hicieron rugir sus guitarras. La Ancienne Belgique, mítica sala de conciertos de Bruselas, se reconvirtió por este verano en un centro de exámenes, debido al coronavirus.

El martes, la primera prueba de Derecho fiscal europeo e internacional reunió a 80 estudiantes. Como una noche de concierto, los candidatos pasaron primero los torniquetes metálicos, luego cruzaron el bar (vacío) y finalmente se instalaron en la gran sala, que puede acomodar hasta 2.000 personas.

Para recibirlos suena una lista de títulos que parecía compuesta especialmente para la ocasión: "The Final Countdown", del viejo grupo glam metal sueco Europe; "Harder, Better, Faster, Stronger" de Daft Punk; o "Another Brick in the Wall" de Pink Floyd.

En el interior, alineación perfecta de mesas de madera, separadas por un metro y medio, tanto en la sala como en el escenario. Un empleado las desinfecta una a una, con un trapo en la mano.

Kasper, de 23 años, con una barba espesa detrás de su máscara quirúrgica, ya está sentado. Agita nerviosamente la pierna mientras observa la decoración -sillones rojos, proyectores y cajas de sonido de alta calidad. "El ambiente es especial, es cierto. Pero es genial estar aquí. Hace unos años vine a ver Les Vaccines", una banda de rock británica, recuerda.

Algunos privilegiados pasan su prueba en el escenario, como Barbara De Beer, de 24 años. "La próxima vez que venga aquí, podré decir que estuve en el escenario, como protagonista", comenta sonriendo.

Situada en el corazón de Bruselas, la Ancienne Belgique vio desfilar a una multitud de artistas, desde Jacques Brel hasta Leonard Cohen, pasando por Frank Zappa y Kraftwerk.

- "Desprecio por el deporte" -

Debido al coronavirus, la sala está cerrada desde mediados de marzo. Y se vio obligada a cancelar o posponer muchos conciertos. De ahí la idea de utilizarla para otros fines.

"Las escuelas no tenían espacio suficiente para organizar sus exámenes y tenemos este lugar extraordinario que por el momento no se utiliza. Así que pensamos que era hora de abrirlo para los estudiantes", explica Jens Van Den Wyngaert, responsable de la comunicación.

Las tres sesiones diarias de exámenes, hasta el 3 de julio, no compensarán la pérdida de ingresos. Las escuelas cubren esencialmente "los costes de producción", como las luces o el personal movilizado, explica. "Esperamos podamos abrir en septiembre y que los estudiantes regresen, pero esta vez para un concierto", añade.

A 40 km de allí, la sala deportiva de alto rendimiento de Lovaina la Nueva vive la misma suerte y será utilizada hasta el 4 de julio para exámenes universitarios.

Los atletas belgas, como Nafissatou Thiam, que estudia geografía, deberán ir a entrenar a otro lugar. Según los medios de comunicación, la campeona olímpica y del mundo de heptatlón aprueba esta decisión "solidaria" con el mundo estudiantil.

Consultado por la AFP, el padre de los hermanos Borlée, que también los entrena, considera que la utilización que tendrá la sala demuestra "el desprecio por el deporte de alto nivel en Bélgica". Jacques teme un deterioro de la pista, aún nueva, que requirió 22 millones de euros (unos 25 millones de dólares) de inversión.

Los hermanos Borlée (Jonathan, Kevin y Dylan), núcleo del relevo 4 x 400 metros apodado "El tornado belga", obtuvieron 13 medallas internacionales desde 2010.

Según el administrador del lugar, Marc Jeanvoye, la sala no sufrirá ningún daño.

