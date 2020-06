El uso de aplicaciones móviles para el control del COVID-19 divide a los colombianos

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López. EFE/ Carlos Ortega/Archivo

Bogotá, 2 jun (EFE).- Una aplicación para teléfonos móviles de la Alcaldía de Bogotá en la que los ciudadanos debían registrarse para poder salir durante la cuarentena provocó un debate sobre las libertades personales y el derecho a la privacidad.

"Bogotá Cuidadora", medida anunciada el sábado por la alcaldesa Claudia López, fue duramente cuestionada al punto de que la Administración tuvo que rectificar un decreto sobre su funcionamiento para aclarar que su uso no es obligatorio.

"Gracias por sus comentarios y aportes sobre Bogotá Cuidadora. Hay un parágrafo en el decreto que genera la confusión y vamos a derogarlo. Lo que todos debemos cumplir es salir a las actividades autorizadas por el Gobierno nacional. Acreditarlo o no en la 'app' es voluntario", manifestó López.

PREGUNTAS POLÉMICAS

En aplicación móvil los bogotanos debían registrarse desde ayer, 1 de junio, para certificar que hacían parte de al menos una de las 43 excepciones permitidas por las autoridades durante el confinamiento.

La polémica mayor se dio porque el registro incluía preguntas al usuario como enfermedades preexistentes, número de su documento de identidad, dirección de residencia, teléfono, lugar que visitará al salir de casa, hora de salida y de regreso, todo con el fin de rastrear posible contagios.

Muchos cuestionaron la utilidad de la aplicación a la que calificaron de "autoritaria" y alertaron sobre el uso irregular que se le podría dar a la información personal de los ciudadanos.

Sin embargo, Lopéz subrayó que en Bogotá, principal foco de contagio en el país, con 10.370 casos, las aplicaciones funcionarán además para compartir información sobre el coronavirus, reportar síntomas, solicitar ayuda social y conocer la evolución barrio por barrio de la pandemia.

"Compartir información voluntaria nos puede ayudar mucho en organizar movilidad biosegura y cuidado epidemiológico ahora que más gente saldrá (a la calle), pero debe ser voluntaria, ceñida al habeas data y estricta protección de información", reconoció la alcaldesa.

No obstante, muchos ciudadanos pidieron a la Alcaldía explicar con detalle por ejemplo por cuánto tiempo estaría activa la herramienta y cómo se usaría la información.

VIOLACIÓN A LA PRIVACIDAD

Aunque las autoridades justificaron la activación de la aplicación como una medida para tener mayor control de la propagación de la pandemia, expertos y autoridades nacionales advirtieron sobre sus posibles riesgos.

La Superintendencia de Industria y Comercio pidió a la Alcaldía de Bogotá dar respuesta a 11 requerimientos hechos por la entidad para establecer si las herramientas cumplen con la regulación colombiana sobre recolección y tratamiento de datos personales.

Además recordó que el derecho de habeas data es fundamental en el país y que cualquier irregularidad encontrada será reportada a la Procuraduría General (Ministerio Público).

El exministro de Salud y rector de la Universidad de los Andes, Alejandro Gaviria, manifestó en su cuenta de Twitter que "restringir las libertades (incluida la privacidad) requiere, creo, una explicación exhaustiva de las razones, un análisis previo de constitucionalidad y un período limitado (ojalá no prorrogable)".

Gaviria apuntó que "la pandemia no justifica todo" y que "la carga de la prueba está en las autoridades".

PROTECCIÓN DE DERECHOS

En esa misma línea se pronunció el procurador general, Fernando Carrillo, al señalar que "una pandemia no puede ser el pretexto para recortar derechos y libertades fundamentales".

Según el jefe del Ministerio Público, este tipo de medidas es un camino que "siempre pasa la línea de no retorno".

"Bien que la alcaldesa Claudia López haya dado marcha atrás y ahora la inscripción en Bogotá Cuidadora será voluntaria y no obligatoria. De todas maneras debemos dar un debate sobre el manejo de datos en tiempos de cuarentena", dijo el presidente del Concejo de la ciudad, Carlos Fernando Galán, al anunciar la citación a un debate sobre el tema.

Por su parte, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, defendió la iniciativa y pidió a los habitantes de Bogotá respaldar la medida, como ha ocurrido en su ciudad, donde fue habilitada en marzo pasado una herramienta similar llamada "Medellín me cuida" para el monitoreo epidemiológico de la pandemia.

"Hay que apoyar a la alcaldesa de Bogotá para que use tecnología en el manejo de la crisis. Sin información es imposible enfrentar la pandemia", manifestó Quintero, cuya plataforma también ha sido cuestionada por quienes consideran que invade la privacidad.