El Reino Unido, abierto a negociar con España si no hay consenso con la UE

Un vehículo con banderas de España e Inglaterra en una de las zonas de ocio británicas de Benidorm. EFE/Manuel Lorenzo/Archivo

Londres, 2 jun (EFE).- El Reino Unido está "dispuesto a negociar directamente" con España y otros países si no llega a un acuerdo con la Unión Europea (UE) para la relación post-Brexit, dijo este martes el secretario de Estado británico de Inmigración y Fronteras Futuras, Kevin Foster.

Foster participó en un evento organizado de forma telemática por la Cámara de Comercio de España en Londres, cuyos miembros pudieron hacer preguntas al funcionario del ministerio del Interior.

El político conservador dijo que el Gobierno británico está abierto a "hablar directamente con España", si bien matizó que de momento la prioridad es llegar a un acuerdo con la UE, que por su parte, apuntó, prefiere "que no haya conversaciones individuales entre países".

"Si no podemos cerrar un tratado con la Unión Europea, intentaremos negociar acuerdos con los países miembros", apuntó Foster, que reconoció la relación particularmente estrecha que tiene el Reino Unido con España, país donde residen muchos británicos y su principal destino turístico.

Sobre el nuevo sistema de inmigración que Londres aplicará a partir del 1 de enero de 2021, al término del periodo de transición posterior a la salida británica de la UE -que se concretó el pasado 31 de enero-, el secretario explicó que "primará lo que la gente tiene que ofrecer, más que su nacionalidad".

Esto abrirá las puertas, por ejemplo, a inmigrantes de América Latina, quienes, a priori, estarán en igualdad de condiciones para entrar a territorio británico que los ciudadanos de cualquier otra parte del mundo, afirmó.

Foster destacó "la gran contribución" que hacen los médicos y enfermeros españoles al sistema sanitario británico, especialmente en la pandemia de COVID-19, y recordó que este tipo de trabajadores "clave" tendrán facilidades en el futuro para conseguir un visado.

Reveló que el Gobierno del primer ministro, Boris Johnson, trabaja para que, eventualmente, los visados para los empleados cualificados puedan estar listos en "dos o tres semanas", y "se facilitará el cambio de empresa".

En cuanto a la situación actual de restricciones por la pandemia, Foster no precisó si el Reino Unido podría tratar de establecer un corredor aéreo seguro con España, a fin de facilitar el turismo.

Dijo no obstante que la cuarentena de catorce días que este país impondrá a partir del 8 de junio a los viajeros que lleguen a su suelo "se revisará cada tres semanas".

La BBC informa hoy en su página web de que el Gobierno británico buscará maneras de relajar cuanto antes la cuarentena, posiblemente a partir del 20 de julio -inicio aquí de las vacaciones escolares-, mientras que la prensa portuguesa ha publicado que el Reino Unido y Portugal negocian un posible corredor aéreo.

El Reino Unido se mantiene como el país de Europa más afectado por el coronavirus, con 39.045 fallecidos confirmados hasta el lunes, según los datos gubernamentales.