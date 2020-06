El Pentágono desmarca a sus líderes de las amenazas de Trump

(Bloomberg) -- Funcionarios del Pentágono se distanciaron de la advertencia del presidente Donald Trump sobre que podría recurrir a las fuerzas militares en servicio activo para reprimir protestas en todo el país, diciendo que sería mejor confiar en la Guardia Nacional para hacer cumplir la ley cuando sea necesario.

Eso pareció ser una respuesta a la declaración de Trump en el Rose Garden el lunes de que podría desplegar al Ejército estadounidense para poner fin a los “disturbios y la anarquía” en todo el país.

Un reportero oficial del Departamento de Defensa informó el martes que el Pentágono preferiría apoyarse en los recursos de la Guardia Nacional, a pesar de que algunas fuerzas en servicio activo han estado en alerta para un posible despliegue, probablemente en Washington. Se espera que unos 2.800 miembros de la Guardia Nacional estén en servicio en la capital de Estados Unidos para el martes por la noche, dijo el funcionario, que pidió no ser identificado.

El Pentágono también distanció a sus líderes de la decisión de hacer que las fuerzas policiales reprimieran a los manifestantes pacíficos fuera de la Casa Blanca, lo que permitió al presidente caminar por Lafayette Square para detenerse fuera de una iglesia dañada mientras sostenía una Biblia frente a los fotógrafos.

El secretario de Defensa, Mark Esper, y jefe del Estado Mayor Conjunto, Mark Milley no sabían que el área se llenaría de manifestantes y que se unirían a Trump en una caminata a la Iglesia de San Juan, al otro lado de la plaza de la Casa Blanca, según el funcionario de Defensa. En la iglesia, con el olor a gas lacrimógeno todavía en el aire, Trump sostenía una Biblia en una acción que sus detractores calificaron como una oportunidad para ser fotografiado.

“Tenemos el mejor país del mundo”, dijo Trump. “Vamos a mantener su seguridad”.

