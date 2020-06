El ministro de Hacienda rinde cuentas a Senado en lugar del presidente paraguayo

El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez. EFE/ Nathalia Aguilar/Archivo

Asunción, 2 jun (EFE).-El Gobierno paraguayo destinó 925 millones de dólares del préstamo de 1.600 millones aprobado en el marco de la ley de emergencia ante el coronavirus, indicó este martes el ministro de Hacienda, Benigno Aquino, en la sesión virtual del Senado, que había convocado a ese efecto al presidente Mario Abdo Benítez.

El Ejecutivo ya había comunicado al Senado la no asistencia de Abdo Benítez al considerar que ninguna de las dos Cámaras tiene facultad para convocar al presidente de la República, que cada mes de julio rinde cuentas ante el Congreso de la gestión anual.

La ausencia del mandatario provocó la protesta de la concertación de izquierda Frente Guasu, cuyos senadores no tomaron parte en la sesión extraordinaria que se hizo de forma virtual.

La líder de esa bancada, la senadora Esperanza Martínez, comunicó virtualmente esa decisión al tiempo que lamentó que Abdo Benítez declinara una invitación que habría sido un "gesto político" en "tiempos de crisis".

En la sesión, el ministro de Hacienda detalló que 77 millones de dólares fueron desembolsados para amortizar la deuda del país, 159 millones en salarios, incluyendo a médicos, docentes e integrantes de las Fuerzas Públicas, y 100 millones para el Instituto de Previsión Social (IPS).

Además se destinaron 300 millones de dólares al programa creado para asistir a trabajadores informales e independientes y 99 millones de dólares al Ministerio de Salud de una línea de crédito de 524 millones reservada para la sanidad pública.

Y para los programas de ayuda a adultos mayores y familias en situación de pobreza se transfirieron 63 millones de dólares; 61 millones para las pequeñas y medianas empresas y 26 millones al programa de asistencia alimentaria a sectores sensibles.

Con relación a los planes de recuperación económica, el ministro de Hacienda explicó que se abordará desde las obras públicas, viviendas sociales, formalización de la economía y capitalización de la banca pública, de acuerdo con un comunicado del Ministerio de Hacienda.

La invitación del Senado a Abdo Benítez se dio después de las denuncias sobre corrupción que han salpicado las licitaciones y compras de material sanitario por parte del Ministerio de Salud para hacer frente a la pandemia, que hasta el momento ha dejado once muertes y un millar de contagios.

Paraguay atraviesa la Fase 2 de la denominada "cuarentena inteligente", con el retorno a la actividad de la mayoría de los sectores, si bien el Gobierno advierte que se podría regresar a las restricciones si se da una importante dispersión de los casos.