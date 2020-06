El Gobierno español pide la última autorización para controlar la movilidad

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrado el pasado viernes. EFE/Emilio Naranjo

Madrid, 2 jun (EFE).- El Gobierno español pedirá este martes la última prórroga del estado de alarma, que comenzó a mediados de marzo, lo que le permite controlar la movilidad ciudadana, en el mejor momento de la pandemia de coronavirus, sin muertes registradas en las últimas 24 horas, según las cifras oficiales.

No obstante, el Ejecutivo necesita la autorización del Congreso, que previsiblemente la otorgará este miércoles, ya que tiene garantizados los apoyos suficientes, después de haber negociado el "sí" de los nacionalistas vascos (PNV) y de Ciudadanos (liberales) y la abstención de los independentistas republicanos catalanes (ERC).

Con estos acuerdos, el Ejecutivo mejora su posición, después de los apuros sufridos en la anterior prórroga de hace quince días, en plena tensión política, y quedan claramente situados en el "no" el conservador Partido Popular (PP) y el ultraderechista Vox.

Esta prórroga, la sexta desde que el Ejecutivo aprobó el confinamiento el pasado 14 de marzo, será la última, ya que la pandemia está su sus últimos coletazos y se prolongará desde el 8 al 21 de junio.

Según los últimos datos oficiales del Ministerio de Sanidad, España no registró ningún fallecido por coronavirus en las últimas 24 horas, y por segundo día consecutivo ayer registró menos de cien nuevos casos confirmados.

En total, la COVID-19 ha causado en España 27.127 muertes desde el inicio de la pandemia, y se han registrado 239.638 contagios.

Las autoridades sanitarias resaltan la rapidez de detección, ya que el nuevo sistema de vigilancia epidémica permite el diagnóstico en el plazo de 48 horas desde que comienzan los síntomas.

Ante la evolución favorable de la pandemia, el desconfinamiento irá más rápido de lo previsto y la movilidad entre provincias se podría hacer a partir del próximo día 8, siempre que éstas se encuentren en la última fase de la desescalada.

En estos momentos el Ministerio de Sanidad estudia las peticiones de los gobiernos regionales avanzar en el desconfinamiento, que deberá resolver a final de semana, con más de la mitad de la población española pendiente de pasar a la última fase, antes de retomar la ansiada normalidad.

Las zonas más rezagadas serán la Comunidad de Madrid, Barcelona y su zona metropolitana y las capitales de provincia de Castilla y León, región limítrofe con Madrid, que el próximo lunes entraría en la segunda de las tres fases.