Desestiman la demanda de jóvenes en EE.UU. contra la Florida por el cambio climático

En la imagen, el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis. EFE/Giorgio Viera/Archivo

Miami, 2 jun (EFE).- Un juez del estado de Florida (EE.UU.) rechazó una demanda planteada por dos jóvenes y seis niños contra el gobernador y otros funcionarios de este estado, a los que acusan de contribuir al cambio climático y violar sus derechos constitucionales.

Aunque dijo que los argumentos de la parte demandante le habían impactado, el juez Kevin J. Carroll denegó el derecho a llevar a un juicio con jurado la demanda, porque en su opinión lo que plantea es una cuestión que exige una solución política, informó este martes la organización que apoya a los jóvenes.

Carroll urgió no obstante a los demandantes a presentar un recurso ante la Corte de Apelaciones del Primer Distrito de Florida, algo que los abogados de los jóvenes se proponen hacer.

Andrea K, Rodgers, abogada de la organización Our Children's Trust, que apoya estas acciones judiciales, consideró "decepcionante" la decisión tomada este lunes por el juez, porque va a retrasar el desenlace de la demanda y la necesidad de actuar frente al cambio climático es "urgente", según un comunicado.

El juez Kevin Carrol dijo al término de una audiencia por videoconferencia que lamentaba tener que rechazar la demanda y deseó suerte a los demandantes, entre los que se encuentra Delaney Reynolds, una joven activista medioambiental floridana que ha sido comparada con la sueca Gretha Thunberg.

La demanda fue planteada en 2018 por Reynolds, Oscar Psychas y seis menores de edad, identificados ante los tribunales solo por sus nombres de pila (Levi, Isaac, Luxha, Andrés, Oliver y Valholly).

El objetivo es obligar judicialmente a las autoridades floridanas a tomar medidas frente al cambio climático, fundamentalmente un cambio en la matriz energética del estado, pues a juicio de los demandantes así lo requiere la Constitución de Florida y la doctrina de la confianza pública.

Los abogados de los demandantes, que en la audiencia dijeron que por culpa de los demandados el cambio climático se ha agudizado, anunciaron que apelarán para que la demanda sea aceptada.

Los abogados de los demandados, entre los cuales está el gobernador Ron DeSantis, la comisionada de Agricultura, Nikki Fried, y el comisionado de Asuntos Medioambientales, Noah Valenstein, alegaron que no tienen competencia para proteger la atmósfera de los gases de efecto invernadero y que no hay un derecho consagrado en la constitución de EE.UU. a tener un ambiente saludable.

El abogado Mitchell Chester, que representa a los jóvenes, pidió al juez que no desestimara la demanda para que en un juicio se pudiera demostrar que el gobernador y los otros demandados tienen en realidad una obligación de proteger la atmósfera de igual manera que la tienen con las tierras del estado o las aguas navegables.

También dijo que los jóvenes no tienen manera de protegerse a si mismos si las cortes no obligan al Gobierno a actuar.

"Proteger el sistema del clima es un asunto de los derechos humanos fundamentales no es una cuestión política", dijo el abogado Guy M. Burns, que representa a los demandantes.

Delaney Reynolds, de 20 años, también se declaró decepcionada por la no aceptación de la demanda, pero anunció que van a pelar y a "mantener la lucha hasta que el problema se resuelva y podamos vivir en Florida de una manera segura".