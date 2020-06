Cuba decrece en contagios diarios de COVID-19 con nueve casos nuevos sin muertes

Varias personas hace cola para entrar a un mercado, este lunes en La Habana (Cuba). EFE/Ernesto Mastrascusa

La Habana, 2 jun (EFE).- Cuba sumó nueve casos de COVID-19 en otra jornada sin muertes para la isla, que registra una caída en los contagios diarios del virus tras el repunte de los últimos días, informó este martes el Ministerio de Salud Pública cubano (Minsap).

El país caribeño acumula así 2.092 positivos al coronavirus, de los que 1.827 (el 87,4 %) ya se han recuperado -con solo un alta médica hoy-, mientras que la cifra de fallecidos se mantiene en 83, precisó el director de Epidemiología del Minsap, Francisco Durán, en su comparecencia televisiva habitual.

Los nueve casos de este martes representan una disminución con relación a los reportados los pasados viernes (22), sábado (20) y domingo (20), y los 38 de ayer lunes, la cifra más alta de positivos desde inicios de mayo.

Como en días anteriores, el total de los infectados reside en La Habana, la región más poblada y la de mayor incidencia del virus por número de habitantes.

La mayoría se vincula a un brote en los laboratorios farmacéuticos habaneros AICA, derivado de otro foco reciente del virus en una tienda de la capital. Siete son contactos de otros casos confirmados y en dos no se precisa aún la fuente de infección, mientras que seis no presentaron síntomas durante el diagnóstico.

Los contagios de hoy fueron detectados entre 1.352 pruebas PCR completadas la víspera, lo que eleva a 108.389 el total de estos test realizados hasta la fecha en el país, complementados con miles de pruebas rápidas con kits procedentes en su mayoría de China.

En hospitales cubanos permanecen aisladas 444 personas, entre ellas 180 casos activos de COVID-19, de los que 176 presentan una evolución estable y cuatro se reportan en estado grave.

Otros 1.736 permanecen en sus casas bajo vigilancia de la atención primaria de salud.

Cuba se mantiene en fase pre-epidémica con transmisión autóctona limitada del coronavirus SARS-CoV-2, por lo que se aplican medidas preventivas como la suspensión del transporte público, el cierre de fronteras salvo casos excepcionales y la clausura de escuelas y los mayores centros comerciales.

El uso de la mascarilla es obligatorio en espacios públicos y, aunque no hay confinamiento forzado, se ha pedido a los ciudadanos no salir de casa excepto para actividades imprescindibles como ir al mercado o hacer trámites.

A pesar de las continuas peticiones del Gobierno y las altas multas a los infractores, ha aumentado el tráfico de coches y peatones en las principales avenidas de La Habana, según ha podido comprobar Efe.

Frente a los comercios continúan las largas filas de personas, impulsadas en su mayoría por la escasez de alimentos y artículos de higiene. Las tiendas online activadas durante la epidemia no satisfacen la demanda y a menudo sufren el mismo desabastecimiento que las físicas.