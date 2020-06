Costa Rica aplica restricción vehicular en cordón fronterizo norte

El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado (c), en compañía del ministro de Salud, Daniel Salas (i) durante una rueda de prensa en San José (Costa Rica). EFE/ Jeffrey Arguedas/Archivo

San José, 2 jun (EFE).- Costa Rica informó este martes que aplicará una restricción vehicular diferenciada en varios cantones del cordón fronterizo de la zona norte, con el objetivo de evitar transmisiones simultáneas de COVID-19.

El ministro de Salud, Daniel Salas, explicó en una conferencia de prensa virtual que existen ciertas regiones de la parte norte del país, frontera con Nicaragua, que por su dinámica y posición geográfica tienen un riesgo incrementado y de mayor exposición al coronavirus.

"Existe un vínculo y conexión terrestre, por lo que se toma la decisión de hacer esta restricción. Buscamos dificultar la transmisión del virus y evitar que se logren transmisiones simultáneas por cercanía con fronteras, especialmente en zona norte", dijo Salas.

Las autoridades indicaron que la restricción vehicular se inicia a partir de este miércoles y se aplicará desde las 17.00 a las 05.00 hora local todos los días.

"Los cantones fronterizos con restricción son La Cruz, Guatuso, Upala, Los Chiles y Río Cuarto, así como en once distritos de San Carlos, Guácimo, Pococí, Sarapiquí y Siquirres. No es un decisión tomada a la ligera, se hace basada con inteligencia y según los casos que se han registrado", manifestó el ministro de Seguridad, Michael Soto.

Adicionalmente, se establece una restricción de navegación en los ríos Medio Queso, Frío, canales de Tortuguero, Colorado y Sarapiquí, exceptuando actividades productivas y pesqueras, debidamente comprobadas.

Los cuerpos policiales de Seguridad Pública, Migración, Tránsito y del Organismo de Investigación Judicial se mantendrán en constante monitoreo y vigilancia para asegurar el cumplimiento de las restricciones.

En un comunicado de prensa, la vicepresidenta costarricense y coordinadora de Franja de Desarrollo Zona Norte, Epsy Campbell, destacó que "existe un peligro real para nuestro país ante la difícil situación que atraviesa Nicaragua y debemos reforzar nuestras medidas para garantizar que no se ponga en riesgo la salud pública costarricense”.

ACTUALIZACIÓN

Costa Rica contabiliza hasta este martes 1.105 casos positivos de coronavirus COVID-19, 21 más en las últimas 24 horas. Del total se han recuperado 682 personas (61,7 %), 10 han fallecido (1 %) y se han descartado 18.674 casos sospechosos.

El ministro Salas confirmó que hay 19 pacientes hospitalizados, de los cuales 5 se ubican en unidades de cuidados intensivos, entre ellos una bebé prematura de cinco días de nacida.

Desde el pasado lunes, el Gobierno comenzó una segunda fase de reapertura de actividades con la entrada en funcionamiento de museos, cafeterías y hoteles al 50 %.

Además, se amplió a los fines de semana el permiso de operar para los restaurantes, siempre a la mitad de su capacidad, al igual que los gimnasios y escuelas de natación, que tenían permitido hasta ahora un aforo del 25 %, mientras que la prohibición de ingreso de personas extranjeras, con excepciones, se amplía al 30 de junio.