SHOTLIST WUHAN, HUBEI, CHINA15 DE MAYO DE 2020FUENTE: AFPTV 1. Plano general de habitantes de Wuhan haciendo fila para ser testeados2. Plano general de habitantes de Wuhan haciendo fila para ser testeados3. Plano general de habitantes de Wuhan haciendo fila para ser testeados4. Plano medio de trabajadores de la salud haciendo pruebas de coronavirus a los habitantes5. Plano panorámico de trabajador de la salud haciendo una prueba de coronavirus a un habitante6. Plano general de trabajador de la salud haciendo una prueba de coronavirus a una mujer7. Plano medio de habitantes de Wuhan haciendo fila para ser testeados8. Plano general de habitantes de Wuhan haciendo fila para ser testeados9. Plano medio de trabajador de la salud haciendo una prueba de coronavirus a una mujer10. Primer plano de trabajador de la salud haciendo una prueba de coronavirus a un hombre11. Plano general de trabajador de la salud haciendo una prueba de coronavirus a un hombre12. Plano general de trabajadores de la salud evaluando a los habitantes para detectar coronavirus13. Plano medio de trabajador de la salud haciendo una prueba de coronavirus a un hombre14. Plano medio de trabajador de la salud haciendo una prueba de coronavirus a una mujer15. Plano general de cordones delimitando el área de espera para los habitantes16. Plano medio de habitantes de Wuhan haciendo fila para ser testeados17. Plano general de habitantes de Wuhan haciendo fila para ser testeados ///-----------------------------------------------------------2 DEPECHES DE CONTEXTE: China realiza casi 10 millones de pruebas de detección de coronavirus en Wuhan, solo 300 dan positivo =(Video archivo+Fotos archivo)= Pekín, 2 Jun 2020 (AFP) - China realizó pruebas de coronavirus a casi 10 millones de personas en poco más de dos semanas en Wuhan, la ciudad donde comenzó la pandemia, informaron el martes las autoridades, encontrando sólo unos pocos cientos de casos positivos.Las autoridades chinas afirman haber controlado en gran medida el virus, pero los funcionarios de Wuhan, temerosos de una segunda ola de contaminaciones- lanzaron el programa después de que surgieran nuevas infecciones desde que la ciudad reabrió sus puertas en abril, tras dos meses de encierro.Más de 9,8 millones de personas realizaron la prueba en esta ciudad de 11 millones de habitantes, entre el 14 de mayo y el 1 de junio, dijeron los funcionarios en una conferencia de prensa.También agregaron que los 300 resultados positivos eran pacientes asintomáticos.Los residentes hicieron cola por toda la ciudad en lugares improvisados, instalados bajo tiendas de campaña, en estacionamientos, parques y zonas residenciales. Durante dicho período se realizaron medio millón de exámenes médicos por día.Las personas asintomáticas no parecen haber infectado a otras personas, dijo Lu Zuxun, un experto en salud pública de la universidad de Ciencia y Tecnología de Wuhan en Huazhong.El virus apareció por primera vez en Wuhan a finales del año pasado, pero los casos han disminuido drásticamente desde el máximo alcanzado a mediados de febrero.El número oficial de muertos en el país, de 1.400 millones de personas, asciende a 4.634, la mayoría en Wuhan, cifra mucho menor que en otros países más pequeños.Sin embargo, la fiabilidad de las cifras en China es muy cuestionada, especialmente por Estados Unidos que acusa a Pekín de no haber compartido toda la información sobre el virus con la comunidad internacional.El maratón de pruebas de detección de coronavirus en Wuhan le costó al gobierno de la ciudad unos 900 millones de yuanes (127 millones de dólares), según confirmó el vicealcalde Hu Yabo el martes.tjx/lth/rbu/mab/zm ------------------------------------------------------------- Un médico de Wuhan, primer fallecido por coronavirus en varias semanas en ChinaPekín, 2 Jun 2020 (AFP) - Un doctor que trabajó con Li Wenliang, médico chino que alertó a las autoridades sobre la gravedad del nuevo coronavirus desde los primeros casos registrados, falleció el martes y se convirtió en el primer deceso por covid-19 en varias semanas.Hu Weifeng, urólogo de unos 40 años que trabajaba en el Hospital Central de Wuhan, donde brotó el patógeno a finales de 2019, murió después de haber permanecido enfermo durante más de cuatro meses, según informó la cadena de televisión china CCTV.Es el sexto doctor de este hospital de Wuhan que muere por coronavirus, aunque hubo varias decenas de trabajadores que resultaron contagiados.El caso de Hu adquirió una importancia nacional ya que al doctor comenzó a oscurecérsele la piel debido a los daños en el hígado provocados por el virus.La muerte de su colega Li Wenliang, de 34 años, en febrero provocó fuertes protestas ya que el médico había sido amonestado por las autoridades por sus mensajes de alarma en las redes sociales ante los primeros casos de covid-19. Tras su muerte, el gobierno chino lo consideró un mártir y limpió su imagen.Desde mediados de febrero, los casos de covid-19 disminuyeron de manera significativa en China, que registró 4.634 decesos, según las cifras oficiales.China no ha suministrado una cifra oficial de personal sanitario que ha fallecido por coronavirus, pero al menos 34 doctores han recibido honores póstumos por las autoridades. En febrero, la comisión nacional de Salud dijo que unos 3.387 trabajadores del sector sanitario habían resultado infectados.lxc/tjx/fox/bl/mb