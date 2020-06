Chile eleva su marca de muertes diarias por COVID-19 con 75 nuevos decesos

Personas ingresan a una estación del metro durante la jornada de cuarentena obligatoria para frenar el avance del Covid-19, el 7 de abril de 2020 en la Plaza de Armas en el centro de Santiago (Chile). EFE/Alberto Valdés/Archivo

Santiago de Chile, 2 jun (EFE).- El Ministerio de Salud de Chile cifró este martes en 75 los decesos de las últimas 24 horas relacionados con el COVID-19, 16 más que la jornada anterior, lo que supone un nuevo registro récord en el país y sitúa el total de fallecidos en 1.188.

Mientras, se contabilizaron 3.527 nuevos contagios, casi 2.000 contagios menos que los registrados el lunes, y los casos totales llegaron a 108.686, de los que 21.325 son considerados casos activos que pueden contagiar a terceras personas.

En cuanto a la cantidad de pacientes que se encuentran en unidades de cuidados intensivos, se informó de 1.451 personas, de las cuales 1.202 están conectadas a ventilación mecánica y, de éstas últimas, 326 se encuentran en estado crítico.

Cabe señalar que 4.070 miembros de personal de salud público y privado del país han arrojado exámenes PCR positivos y se encuentran en cuarentena.

"No cabe ninguna duda que en este mes de junio estamos pasando el periodo más difícil de la pandemia del coronavirus, sobre todo en la región metropolitana", dijo a la prensa el ministro de Salud, Jaime Mañalich.

NUEVAS DEFINICIONES, CUARENTENA Y ESTADO DE CATÁSTROFE

Respecto a los cambios de definiciones para contabilizar a los fallecidos por COVID-19 y casos activos de dicha enfermedad, Mañalich aseguró que los nuevos criterios metodológicos empezarán a regir desde el miércoles, día en que también se sabrá la decisión de mantener o suspender las cuarentenas en la capital y en las ciudades norteñas de Iquique y Alto Hospicio.

Las nuevas definiciones supondrán considerar como criterio para decir que una persona es un caso activo contagiante 14 días desde el inicio de los síntomas, y se contabilizarán como fallecidos por coronavirus no sólo a aquellos cuyo test haya dado positivo, sino también a los que tengan el certificado de defunción con la palabra COVID-19 más un examen PCR tomado, cualquiera sea el resultado de este.

Otro de los temas consultados por la prensa en la ronda de preguntas tras la entrega del balance fue sobre la eventual extensión del estado de catástrofe que rige actualmente en el país desde el 19 de marzo y que finalizaría en dos semanas más.

Mañalich señaló que la decisión "compete al presidente de la República -Sebastián Piñera- y que corresponde nada más que a él pronunciarse", a la vez que admitió que el tema no se habría abordado aún en las reuniones de la cartera con el mandatario.

Con las nuevas cifras entregadas este martes y en comparación con los datos manejados por la universidad estadounidense Johns Hopkins, Chile sigue ostentando el tercer lugar dentro de los países de la región latinoamericana con mayor cantidad de contagios, siendo solo superado por Perú (segundo lugar, con 170.039 casos) y Brasil, que con 526.447 es el líder regional, además del segundo estado a nivel mundial que presenta más contagios.