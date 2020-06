Campeón latino de League of Legends renueva equipo en busca de nuevo título

Fotografía cortesía de Riot Games, fechada el 29 de febrero de 2020, en la que se observa al equipo campeón de la Liga Latinoamérica de League of Legends, All Knights, previo a su partido de la semana 3 del Apertura 2020 ante Rainbow 7, en Ciudad de México (México). EFE/Cortesía Riot Games/SOLO USO EDITORIAL

México, 2 jun (EFE).- La organización chilena All Knights, campeona de la Liga Latinoamérica de League of Legends (LLA), sumó dos jugadores durante el mercado de fichajes con los que se declaró lista para defender su corona en el Clausura 2020 que inicia el 20 de junio.

"Ya no haremos más fichajes en lo que resta del mercado de traspasos. Elegimos al chileno Nicolás 'Kiefer' Rivero como el nuevo carrilero central por ser una promesa de 19 años que destacó como el mejor jugador de la final de la Liga de su país y al mexicano Jesús 'Grell' Loya como el nuevo jungla por su experiencia en la LLA y Brasil", explicó a Efe el manager el equipo, Igor 'Quicksilver' Ribeiro.

Kiefer tendrá la responsabilidad en el Clausura 2020 de sustituir en la línea central a su compatriota retirado Joaquín 'Plugo' Pérez, nombrado jugador más valioso del Apertura 2020 de la LLA y quien destacó como uno de los líderes de la escuadra.

El jugador de 19 años, con el que de acuerdo a Ribeiro mantienen la línea de "formar jugadores a futuro", viene de ser campeón de League of Legends en Chile con Rebirth Esports; sin embargo, aún no cuenta con experiencia en la Primera División del videojuego estrella de Riot Games.

Al igual que los equipos de tabla baja de la LLA que buscan por no descender, el campeón enfrenta obstáculos para traer a Kiefer de Chile a México.

"Seguimos trabajando para traerlo de la manera más segura posible, tenemos obstáculos con los vuelos internacionales", expuso Quicksilver.

Sobre Grell, quien proviene de Vivo Keyd de la Primera División brasileña, All Knights confía en que podrán potencializar su aporte no sólo en la competencia, sino fuera de ella.

"Es un jugador con carisma y sus seguidores le tienen mucho cariño. Por lo anterior, será tanto un aporte dentro de la Grieta del Invocador como fuera de ella", aseguró el manager.

Grell, quien el torneo pasado llegó a la semifinales de Brasil con su ex equipo, regresa después dos campeonatos a la LLA, en la que pudo ser subcampeón con Rainbow7 en el Apertura 2019.

El mexicano sustituirá al argentino Manuel 'Pancake' Scala, quien el semestre pasado fue el jungla, pero regresará a su puesto de suplente del tirador titular, el coreano Noh 'Alive' Jin-wook.

"El plan original es que Pancake fuera suplente del tirador y se prepara de lleno para el 2021. Seguirá en el mismo plan para lo que resta de este año", reveló Igor.

A pesar de los estragos económicos que trae al mundo la pandemia de la COVID-19, Ribeiro afirmó que no reducirán el sueldo de sus jugadores, pero sí sienten afectaciones por el alza del dólar.