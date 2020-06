Argentino Basanta se despide del Monterrey como el más ganador en su historia

Jose Basanta (c) de Rayados de Monterrey levanta la copa para celebrar la victoria de su equipo después de un partido entre Rayados de Monterrey y Tuzos de Pachuca por la final de la Copa MX del fútbol mexicano, que se juega en el estadio BBVA, en Monterrey (México). EFE/Miguel Sierra/Archivo

Monterrey (México), 2 jun (EFE).- El defensa argentino José María Basanta se despidió este martes de los Rayados de Monterrey del fútbol mexicano con ocho títulos oficiales, lo que lo convirtió en el futbolista más ganador en la historia de la institución.

"Han sido muchos años. La mayor cantidad de tiempo en lo profesional la pasé aquí en Monterrey. Estoy feliz de haber concretado esta etapa, donde di todo y también recibí mucho de la afición y del club. Todo el cariño y el respeto van a quedar de por vida en mi corazón", explicó en una entrevista difundida por Rayados.

Basanta arribó al Monterrey en 2008 procedente de Estudiante de La Plata. En su primera etapa con los Rayados duró hasta 2014, cuando fichó para el Fiorentina italiano.

Su experiencia debut con el Monterrey fue la más exitosa ya que obtuvo dos Ligas, un tricampeonato de la Copa de Campeones de la Concacaf, además un tercer lugar en el Mundial de Clubes.

"Cada campeonato tiene su esencia, su momento especial. En el primero me costó dormir un día antes de la final por la ilusión de tener la copa en las manos. En el segundo anoté un gol y fue una noche soñada. Los demás nos dieron la oportunidad de jugar en Mundiales de Clubes", agregó.

Antes de fichar para Fiorentina, Basanta formó parte de la selección argentina que obtuvo el subcampeonato en el Mundial de Brasil 2014.

La segunda etapa del futbolista de 36 años llegó en 2015. En esta nueva experiencia, el nacido en Buenos Aires obtuvo una Liga, una Copa, una Copa de Campeones de la Concacaf y un tercer lugar en el Mundial de Clubes.

"Voy a extrañar defender este escudo cada fin de semana. El Club creció mucho (desde mi llegada), eso me enorgullece. En los Rayados te enseñan muchos valores y he crecido mucho como persona. La afición es increíble, estoy muy feliz de haber compartido tantos momentos con ellos", dijo Basanta.

El argentino se une a sus compatriotas Marcelo Barovero y Leonel Vangioni como las bajas del equipo dirigido por Antonio Mohamed de cara al Apertura 2020.

El equipo del norte de México finalizó el Clausura 2020 en el último puesto de la clasificación, después de lograr su quinto título en diciembre.