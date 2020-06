Agenda internacional AFP de los próximos 7 días

(+): Evento añadido en las últimas 24 horas

(*): Evento actualizado en las últimas 24 horas

MIÉRCOLES 3 DE JUNIO DE 2020

Mundo;

MUNDO - Propagación del nuevo coronavirus (hasta el 30 de junio) (FOTOS LIVE VIDEO VIDEO)

MUNDO - Festival global de cine online We Are One (hasta el 7 de junio)

MUNDO - Día mundial de la bicicleta

América;

ESTADOS UNIDOS - Censo realizado por teléfono y correo electrónico (hasta el 14 de agosto) (FOTOS VIDEO)

SAN SALVADOR (El Salvador) - Cuarentena en El Salvador por pandemia del coronavirus (hasta el 6 de junio)

COLOMBIA - Cuarentena en Colombia para combatir el coronavirus (hasta el 1 de julio) (FOTOS INFOGRAFÍA VIDEOGRÁFICOS VIDEO)

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Toque de queda nocturno en la capital de EEUU por protestas y saqueos (hasta el 3) (FOTOS VIDEO)

(+) LA HABANA (Cuba) - Cuba piensa en reapertura pero brotes en La Habana retrasan planes (VIDEO FOTOS)

CIUDAD DE GUATEMALA (Guatemala) - Familias guatemaltecas siembran huertos para lograr la autosuficiencia alimentaria (VIDEO)

BUENOS AIRES (Argentina) - Marcha Ni Una Menos (5to Aniversario) TBD 19H00 (FOTOS VIDEO)

Europa;

COLOGNY (Suiza) - Conferencia virtual sobre los océanos organizada por el Foro Económico Mundial (hasta el 5)

ESPAÑA - España en estado de alerta en contra del coronavirus (hasta el 6 de junio) (LIVE VIDEO)

ITALIA - Reabren aeropuertos y fronteras para turistas, residentes libres de viajar por todo el país (VIDEO LIVE VIDEO)

BRUSELAS (Bélgica) - Cuarta ronda de negociaciones entre el Reino Unido y la UE sobre las relaciones post-Brexit (hasta el 5) (FOTOS VIDEO)

FRANCIA - Estado de emergencia sanitaria (hasta el 10 de julio)

ESPAÑA - 10 días de duelo nacional por las víctimas de la epidemia de covid-19 (hasta el 5 de junio) (VIDEO)

(+) LONDRES (Reino Unido) - El primer ministro responde a preguntas de los parlamentarios británicos 11H00 (VIDEO LIVE VIDEO)

GINEBRA (Suiza) - Rueda de prensa de la OMS sobre el coronavirus 15H00 (VIDEO LIVE VIDEO)

MADRID (España) - Rueda de prensa diaria del ministerio de sanidad 15H00 (VIDEO LIVE VIDEO)

LONDRES (Reino Unido) - Rueda de prensa cotidiana de Downing Street sobre la lucha contra el coronavirus 16H00 (FOTOS VIDEO INFOGRAFÍA VIDEOGRÁFICOS LIVE VIDEO)

PARÍS (Francia) - Juicio por el escándalo del medicamento para la diabetes y adelgazante Mediator (hasta el 6 de julio) (VIDEO LIVE VIDEO)

FLORENCIA (Italia) - Reabren al público la Galería Uffizi 08H00 (FOTOS)

(+) PARÍS (Francia) - El festival de Cannes anuncia la selección oficial 2020 16H00 (FOTOS)

Oriente Medio y África del Norte;

SIRIA - Enfrentamientos en el noroeste de Siria (hasta el 17 de junio 2020) (INFOGRAFÍA VIDEO FOTOS)

BAGDAD (Irak) - Diálogo entre EEUU e Irak sobre el futuro de la presencia militar norteamericana (hasta el 30)

TEHERÁN (Irán) - Rueda de prensa del portavoz del ministerio de Salud sobre la lucha contra la covid-19 10H00 (VIDEO LIVE VIDEO)

Asia-Pacífico;

INDIA - Medida de confinamiento por coronavirus (hasta el 30 de junio) (FOTOS INFOGRAFÍA VIDEOGRÁFICOS VIDEO)

África;

TOGO - Estado de emergencia y toque de queda en Togo por el coronavirus (hasta el 2 de julio)

MALAUI - Campaña electoral en Malaui (hasta el 2 de julio) (VIDEO)

Deportes;

(+) PORTUGAL - Portugal reanuda el campeonato de fútbol de primera división 18H00 (VIDEO)

JUEVES 4 DE JUNIO DE 2020

América;

LAS VEGAS (Estados Unidos) - Reabren los casinos de Las Vegas (FOTOS VIDEO LIVE VIDEO)

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Cifras del desempleo en EEUU 12H30

WASHINGTON (Estados Unidos) - Teleconferencia ministerial de países aliados en la lucha contra el Estado Islámico 15H00

Europa;

FRÁNCFORT (Alemania) - Rueda de prensa del Banco Central Europeo sobre la política monetaria de la Eurozona 12H30 (LIVE VIDEO VIDEO)

MADRID (España) - Rueda de prensa diaria del ministerio de sanidad 15H00 (VIDEO LIVE VIDEO)

LONDRES (Reino Unido) - Rueda de prensa cotidiana de Downing Street sobre la lucha contra el coronavirus 16H00 (FOTOS VIDEO INFOGRAFÍA VIDEOGRÁFICOS LIVE VIDEO)

DUNKERQUE (Francia) - 80° aniversario del fin de la evacuación de Dunkerke

BUDAPEST (Hungría) - Cien años del Tratado de Trianon, que modificó las fronteras de Hungría y redujo la superficie del país (FOTOS VIDEO)

Oriente Medio y África del Norte;

TÚNEZ (Túnez) - Reabren mezquitas y cafés en Túnez tras epidemia de coronavirus

TEHERÁN (Irán) - Rueda de prensa del portavoz del ministerio de Salud sobre la lucha contra la covid-19 10H00 (VIDEO LIVE VIDEO)

Asia-Pacífico;

HONG KONG (China) - Manifestantes protestan para conmemorar el aniversario de la masacre de la plaza Tiananmén (LIVE VIDEO VIDEO)

VIERNES 5 DE JUNIO DE 2020

Mundo;

MUNDO - Día Mundial del Medio Ambiente (VIDEO)

América;

MÉXICO (México) - Producción y exportación de autos en MAYO 11H00

WASHINGTON (Estados Unidos) - Datos de desempleo en EEUU en mayo 12H30

Europa;

GINEBRA (Suiza) - Rueda de prensa de la OMS sobre el coronavirus 15H00 (VIDEO LIVE VIDEO)

MADRID (España) - Rueda de prensa diaria del ministerio de sanidad 15H00 (VIDEO LIVE VIDEO)

LONDRES (Reino Unido) - Rueda de prensa cotidiana de Downing Street sobre la lucha contra el coronavirus 16H00 (FOTOS VIDEO INFOGRAFÍA VIDEOGRÁFICOS LIVE VIDEO)

Oriente Medio y África del Norte;

TEHERÁN (Irán) - Rueda de prensa del portavoz del ministerio de Salud sobre la lucha contra la covid-19 10H00 (VIDEO LIVE VIDEO)

SÁBADO 6 DE JUNIO DE 2020

Europa;

LONDRES (Reino Unido) - Rueda de prensa cotidiana de Downing Street sobre la lucha contra el coronavirus 15H00 (FOTOS VIDEO INFOGRAFÍA VIDEOGRÁFICOS)

MADRID (España) - El Prado y otros museos en Madrid reabren (VIDEO LIVE VIDEO)

Oriente Medio y África del Norte;

TEHERÁN (Irán) - Rueda de prensa del portavoz del ministerio de Salud sobre la lucha contra la covid-19 10H00 (VIDEO LIVE VIDEO)

Asia-Pacífico;

SEÚL (Corea del Sur) - Día de los Caídos en Corea del Sur (VIDEO LIVE VIDEO)

PEKÍN (China) - Reabren las universidades en Pekín

DOMINGO 7 DE JUNIO DE 2020

América;

(+) LOS ANGELES (Estados Unidos) - 40° aniversario de la muerte del escritor norteamericano Henry Miller

Europa;

LONDRES (Reino Unido) - Rueda de prensa cotidiana de Downing Street sobre la lucha contra el coronavirus 15H00 (FOTOS VIDEO INFOGRAFÍA VIDEOGRÁFICOS)

LUNES 8 DE JUNIO DE 2020

Mundo;

(+) MUNDO - Día mundial de los océanos

América;

(+) MINNEAPOLIS (Estados Unidos) - Policía inculpado por homicidio de George Floyd comparece ante un tribunal (FOTOS VIDEO)

CANCÚN (México) - Reapertura de Cancún al turismo tras epidemia de coronavirus 17H00 (VIDEO)

Europa;

MADRID (España) - Rueda de prensa diaria del ministerio de sanidad 15H00 (VIDEO LIVE VIDEO)

(+) LONDRES (Reino Unido) - Rueda de prensa cotidiana de Downing Street sobre la lucha contra el coronavirus 16H00 (FOTOS VIDEO INFOGRAFÍA VIDEOGRÁFICOS LIVE VIDEO)

GRECIA - Fin del confinamiento en el campo de migrantes (VIDEO FOTOS)

(+) BRUSELAS (Bélgica) - Audición trimestral de la presidenta del BCE Lagarde ante el Europarlamento 13H00

MARTES 9 DE JUNIO DE 2020

América;

(+) HOUSTON (Estados Unidos) - Funeral de George Floyd, cuya muerte a manos de la policía causó protestas a nivel nacional en EEUU 15H00 (FOTOS VIDEO)

WASHINGTON (Estados Unidos) - La Reserva Federal de Estados Unidos comienza una reunión de política monetaria de dos días (hasta el 10) (FOTOS INFOGRAFÍA)

MÉXICO (México) - Inflación de México en MAYO 11H00

Europa;

SAN PETERSBURGO (Rusia) - Juicio de un historiador acusado de matar y desmembrar a su pareja

MADRID (España) - Rueda de prensa diaria del ministerio de sanidad 15H00 (VIDEO LIVE VIDEO)

(+) LONDRES (Reino Unido) - Rueda de prensa cotidiana de Downing Street sobre la lucha contra el coronavirus 16H00 (FOTOS VIDEO INFOGRAFÍA VIDEOGRÁFICOS LIVE VIDEO)

(+) PARÍS (Francia) - Previsiones del Banco central de Francia para 2020-21

VIENA (Austria) - Reuniones ministeriales de la OPEP y de fuera de la OPEP (hasta el 10) (FOTOS VIDEO)

AFP