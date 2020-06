Acciones suben por tercer día ante perspectiva de reapertura

(Bloomberg) -- Las acciones estadounidenses subieron junto con las acciones de Europa y Asia, en medio de nuevos episodios de estímulo y señales económicas positivas a medida que se relajan los confinamientos por el coronavirus. El dólar se desplomó por cuarto día consecutivo.

He aquí hay algunos eventos clave que se avecinan:

En Europa, se espera que el BCE complete su programa de rescate con compras adicionales de 500.000 millones de euros en una reunión el jueves. Cualquier cosa menos que una expansión sería un gran shock, según Bloomberg Economics.

El informe del mercado laboral de Estados Unidos del viernes probablemente mostrará que el desempleo estadounidense se disparó al 19,6% en mayo, el más alto desde la década de 1930.

Estos son los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El índice S&P 500 subió 0,8% al cierre de las operaciones en Nueva York, con lo que alcanza su tercera ganancia.

El índice Stoxx Europe 600 avanzó 1,6%.

El índice MSCI Asia Pacífico ganó 1%.

El índice MSCI de mercados emergentes ganó 1,7%.

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot bajó 0,3%.

El euro se fortaleció 0,3% a US$1,1169.

La libra esterlina ganó 0,4% a US$1,2546.

El yen japonés se debilitó 1% a 108,66 por dólar.

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años aumentó dos puntos básicos a 0,68%.

El rendimiento de Alemania a 10 años bajó un punto básico a -0,42%.

El rendimiento de Gran Bretaña a 10 años cayó un punto básico a 0,22%.

Productos básicos

El crudo West Texas Intermediate subió 4% a US$36,84 por barril.

El oro cayó 0,7% a US$1.728,12 la onza.

Nota Original:Stocks Rise for Third Day on Outlook for Reopening: Markets Wrap

©2020 Bloomberg L.P.