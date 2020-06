Wimbledon abre sus cocinas para los más necesitados

Vista general del All England Club de tenis. EFE/Facundo Arrizabalaga/Archivo

Londres, 1 jun (EFE).- El All England Club, donde se celebra anualmente, excepto esta temporada, el torneo de Wimbledon, abrirá sus cocinas y preparará 200 comidas diarias para las personas que lo necesiten.

La iniciativa se alargará durante los próximos tres meses y estará dirigido a los barrios cercanos de Wimbledon, situado en las afueras de Londres.

Las comidas están preparadas por la empresa que provee de alimentos a Wimbledon y por su catering oficial, y serán distribuidas a aquellos que lo necesiten por la empresa City Harvest.

"Además de este programa de distribución, una donación ha sido hecha a City Harvest por la fundación de Wimbledon para apoyar a la organización que ha repartido más de 1,5 millones de comidas durante el confinamiento", apuntó el torneo en un comunicado.

Richard Lewis, presidente ejecutivo del All England Club, aseguró que muchas personas en su comunidad no tienen acceso a comida y que sin un Wimbledon para el que cocinar, debido a la cancelación del torneo por la pandemia, han reconvertido sus esfuerzos para proveer comida caliente a los barrios de Merton y Wandsworth.

El torneo de Wimbledon, que hubiese comenzado a finales de junio, fue cancelado por la pandemia de coronavirus por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial.