Wall Street abre en rojo y el Dow baja 0,55% por las tensiones con China y las protestas

A view of the New York Stock Exchange (NYSE) in New York, New York, USA, 26 May 2020. EFE/EPA/JUSTIN LANE

Nueva York, 1 jun (EFE).- Wall Street abrió este lunes con pérdidas y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, bajaba un 0,55 % en una apertura marcada por las tensiones geopolíticas y comerciales entre Estados Unidos y China y en medio de fuertes protestas contra el racismo en las principales ciudades del país por la muerte de George Floyd a manos de un policía.

Cinco minutos después del inicio de las operaciones en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones retrocedía 138,92 puntos hasta los 25.244,19 enteros, mientras que el selectivo S&P 500 se situaba en 3.035,37 puntos y perdía un 0,29 % o 8,94 unidades.

Por su parte, el índice compuesto del mercado Nasdaq, que aglutina a las principales tecnológicas, operaba casi plano con un ligero retroceso del 0,06 % o 5,92 enteros, hasta los 9.483,95 puntos.

En el parqué neoyorquino los inversores se mantenían atentos a las reaperturas económicas, especialmente de negocios no esenciales, y a la virulencia de las protestas por el caso de George Floyd, que ha provocado disturbios y manifestaciones en todo el país en contra de la brutalidad policial.

Asimismo, las tensiones entre China y Estados Unidos también preocupaban a los operadores, especialmente tras conocer la decisión de China de detener la importación de ciertos productos estadounidenses y la amenaza de sanciones por parte de Washington por las actuaciones del Gobierno de Pekín con respecto a Hong Kong.

Recientemente, China aprobó una ley de seguridad ciudadana que a juicio del Gobierno estadounidense atenta contra la autonomía de la antigua colonia británica.

En cualquier caso, las preocupaciones con respecto a este tema se redujeron considerablemente después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no apuntara el pasado viernes a la posibilidad de salirse del acuerdo comercial en fase uno que firmaron con China el pasado enero.

Sin embargo, los analistas apuntan a que desde el cierre del mercado el viernes, durante el fin de semana "no ha ocurrido nada que pueda considerarse positivo" para el parqué.

"Estados Unidos ha retomado sus tensiones con China seriamente y a eso hay que sumarle la gran cantidad de disturbios y disrupción que hay ahora mismo en la mayor parte del país. Nada de eso puede considerarse positivo para el mercado, así que no se descarta un parón en las ganancias y quizá un retroceso en el mercado", expresó en declaraciones a CNBC el jefe de estrategia de la inversora National Securities, Art Hogan.

Por sectores, destacaban las pérdidas del sector de la salud (-0,66 %), el energético (-0,58 %), el de servicios públicos (-0,21 %) y el tecnológico (0,2 %). Cotizaban en positivo el de bienes no esenciales (0,72 %), el financiero (0,71 %) y el inmobiliario (0,41 %), entre otros.

Entre los 30 valores del Dow Jones la tabla estaba dividida entre pérdidas y ganancias y las mayores pérdidas eran para Pfizer (-7,41 %), que hoy anunció resultados negativos con respecto a un tratamiento contra el cáncer de mama que estaban desarrollando.

También bajaban Cisco System (-2,4 %) y Verizon (-1,77%), y eran relevantes las ganancias de American Express (2,28 %), Raytheon Technologies (2,21 %) y Boeing (2,1%).

En otros mercados, el petróleo de Texas bajaba un 2,48 % hasta los 34,61 dólares el barril, el oro bajaba a 1.744,90 dólares la onza, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subía al 0,679 % y el dólar perdía terreno frente al euro, con un cambio de 1,112.