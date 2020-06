Uno de los detenidos por el homicidio de militares uruguayos integró la Marina

En la imagen, el ministro uruguayo del Interior, Jorge Larrañaga. EFE/Sarah Yáñez-Ríchards

Montevideo, 1 jun (EFE).- Un antiguo infante de la Marina uruguaya se encuentra entre los tres sospechosos que la policía del país suramericano detuvo este lunes por el homicidio de tres militares asesinados en una base naval de Montevideo, anunció el ministro uruguayo del Interior, Jorge Larrañaga.

"En el día de hoy se hizo un allanamiento (registro) en el que se detuvieron a tres personas, uno de los cuales es un ex integrante de la Infantería de Marina cesado en marzo y que había entrado en el cuerpo en 2014", informó este lunes el ministro del Interior en una comparecencia sin preguntas.

Los tres infantes de la Marina, de 22, 25 y 31 años, fueron asesinados este domingo en una base naval ubicada en Montevideo y, según destacaron varios medios locales, las armas de reglamento de los militares no se encontraban en el lugar, aunque sí estaban los chalecos antibalas, además de armas largas.

Larrañaga confirmó este lunes que en el registro se encontraron tres cargadores de pistola de 9 milímetros y una pistola Glock de este calibre.

Además, el titular del Interior indicó que la investigación continúa en proceso y que en el transcurso de la misma se encontraron "pistas fundamentales" que ya obran en posesión de la Fiscalía.

Los tres detenidos prestarán declaración este martes ante la fiscal del caso, Mirta Morales.

"En Uruguay no van a ganar las bandas criminales sino el Estado de derecho. Seremos implacables con los responsables", aseveró Larrañaga, quien calificó de "gravísimo" este triple homicidio ocurrido este domingo.

Después del suceso, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, anunció en una conferencia de prensa que el Estado iba "a combatir, a perseguir y a capturar" a el o los responsables del hecho.

"No estamos dispuestos a que se naturalice la violencia en la sociedad, lo hemos repetido una y mil veces y desde el Gobierno vamos a utilizar todas las herramientas constitucionales y legales que permitan utilizar la fuerza del Estado para repeler la agresión a los ciudadanos uruguayos y aquellos que habiten nuestro país, concluyó el presidente.

El mandatario decretó duelo nacional hasta el martes por el suceso.