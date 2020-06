"Solo en Florida": una graduación en motos de agua para evitar el COVID-19

Fotografía cedida este lunes por Mark Hedden donde aparece una estudiante de la escuela secundaria Somerset Island manejando un Jet Sky el martes 26 de mayo tras recibir su diploma de grado, en Cayo Hueso, Florida (EE.UU.). EFE/Mark Hedden

Miami, 1 jun (EFE).- La escuela secundaria Somerset Island Preparatory de Cayo Hueso ha logrado ganarse la etiqueta de "Only in Florida" (Solo en Florida) con una ceremonia de graduación en la que los alumnos, ataviados con la toga, el birrete y la hoy imprescindible mascarilla, pilotaron motos náuticas.

"La idea de tener una graduación en Jet Skies un ejemplo perfecto de la mentalidad innovadora de la preparatoria Somerset Island", dijo su director, Thomas Rompella, sobre esta manera de hacer una ceremonia compatible con las medidas preventivas por el COVID-19.

Las fotos y videos de la original graduación han empezado a dar el salto de la redes sociales a los medios cuando casi se cumple una semana de su celebración en Cayo Hueso, la ciudad más importante de los Cayos de Florida.

El 27 de mayo los alumnos iban llegando de uno en uno a bordo de las motos náuticas hasta un muelle donde el director Rompella les entregaba el diploma, tras lo cual volvían a surcar las aguas, aunque ahora como graduados.

Rompella dijo que "no podría estar más orgulloso" de cómo se han comportado los profesores y alumnos en un curso en el que el coronavirus los ha puesto a prueba.

En un comunicado de prensa, el director de la escuela secundaria, que sirve de preparatoria para la universidad, demuestra que no hay "barreras que sean tan altas que no se puedan superar y que con creatividad y trabajo duro podemos vencer cualquier desafío".

Antes de la graduación, los alumnos participantes recibieron clases para aprender a manejar una moto náutica.

Los Cayos de Florida, el turístico archipiélago entre el territorio continental de EE.UU. y Cuba, reabrió este lunes a los no residentes, después de haber estado aislado desde el 22 de marzo a causa del COVID-19, lo que dio como resultado muy pocos casos pero dejó la economía bajo mínimos.

Los puestos de control que funcionaron en las dos carreteras que conducen a los Cayos desde el sur de Florida durante el aislamiento, para evitar la entrada de foráneos, ya fueron retirados.

Ahora solo queda que se reanude el flujo de visitantes para reactivar una economía que depende en casi un 50 % del turismo.

Según las últimas estadísticas oficiales de turismo, en 2018 los Cayos acogieron a 5,13 millones de turistas. El sector dio trabajo a 26.500 personas y obtuvo ingresos por 2.400 millones de dólares.