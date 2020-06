Ricardo Gareca inscrito para viajar a Argentina en vuelo humanitario

El técnico de la selección de Perú, el argentino Ricardo Gareca, está inscrito para viajar a su país el sábado en un vuelo humanitario, mientras el fútbol sudamericano permanece suspendido desde marzo por la pandemia de coronavirus.

Gareca y su compatriota Néstor Bonillo, preparador físico de la selección inca, figuran en una relación de pasajeros de un vuelo humanitario organizado por la Embajada Argentina en Lima. La lista fue divulgada por la legación argentina en su página de Facebook.

"El entrenador fue inscrito en la lista para el vuelo humanitario, pero todavía no decide si tomará esa opción", dijo el diario deportivo Depor.

"Todo se resolverá en los próximos días con la aprobación del protocolo y las medidas que se tomarán para la reactivación del fútbol", agregó.

El entrenador había dicho el viernes que viajaría a su país para estar con su familia si no se reanudaba pronto el fútbol en Perú.

"De no producirse, no tiene sentido que me siga quedando (en Lima) porque quiero estar con mis seres queridos", dijo Gareca en entrevista a la radio Ovación.

"Lo que quiero es que esto se vaya resolviendo", agregó el entrenador, indicando que estaba "muy pendiente de lo que diga el presidente Martín Vizcarra sobre las medidas que se van a tomar" por el coronavirus.

Gareca pidió asimismo la semana pasada reanundar cuanto antes el torneo peruano de primera división advirtiendo que la condición física de los jugadores se puede deteriorar por el largo confinamiento que cumplen por la pandemia.

El gobierno peruano autorizó el retorno gradual a los entrenamientos a más tardar hacia la segunda semana de junio, como primer paso para reanudar el torneo sin público.

La Federación Peruana de Fútbol está a la espera de que el Ministerio de Salud apruebe un protocolo de bioseguridad para poner echar a rodar nuevamente el balón.

