Repunte de acciones a prueba nuevamente por disturbios en EE.UU.

(Bloomberg) -- Un rebote en el mercado de valores estadounidense que ha resistido una pandemia, el cierre de las economías y decenas de millones de empleos perdidos ahora debe navegar en espiral por los disturbios civiles con el potencial de exacerbarlo todo.

Las acciones estadounidenses empezaron junio con más de dos tercios recuperados de una desbandada que borró US$12 billones de los valores de las acciones, gracias a un repunte de 36% desde marzo que ha desafiado todos los pronósticos bajistas. En una asombrosa exhibición de resiliencia, el repunte ha llevado las valoraciones del S&P 500 a las más altas en 20 años, mientras se extendía por industrias como bancos y aerolíneas.

Junto con el apoyo del banco central, las perspectivas de una reapertura rápida de la economía de EE.UU. y las bajas posibilidades de una segunda ola de virus impulsaron el regreso, el cual, bajo algunos parámetros, sería el más rápido de su tipo jamás registrado. Esas esperanzas se están poniendo a prueba por la violencia en docenas de ciudades después de la muerte de George Floyd, el hombre negro de Minneapolis asesinado por la policía la semana pasada.

Después de que los futuros pasaran la sesión de la noche a la mañana con pérdidas, las acciones se fortalecieron después del inicio de la negociación de divisas, con el efectivo S&P 500 aumentando 0,1% a 3.047 a las 10:09 am en Nueva York. El Nasdaq Composite subió 0,4% a 9.525.

“Teniendo en cuenta todo lo que sucedió durante el fin de semana, es una apertura bastante alcista”, asegura Max Gokhman, jefe de asignación de activos de Pacific Life. “Hemos tenido disturbios que obligaron a muchas ciudades importantes a imponer toques de queda y enviar a la Guardia Nacional. Podemos esperar razonablemente que esto no ayude a que la curva del coronavirus se doble en la dirección correcta, justo cuando parece que hemos obtenido un impulso a nuestro favor”.

Peter Tchir, el jefe de estrategia macro de Academy Securities, cuyos pronunciamientos alcistas se han confirmado en medio del repunte, dijo que estaba “sin palabras” al considerar el alcance de la angustia que afecta al país.

“He expresado preocupación porque cerrar negocios podría generar disturbios sociales, pero las protestas en curso no tienen nada que ver con eso”, escribió Tchir en una nota el domingo. “¿Cuánto durarán? ¿Se producirá una escalada? ¿Saldrá algo bueno que cambie los problemas subyacentes que parecen haberlo causado? No sé cuál será el impacto para la economía y los mercados”.

Varias empresas cuyos negocios se han mantenido durante la pandemia anunciaron medidas para hacer frente a las protestas. Amazon.com Inc. reducirá las entregas y cerrará estaciones en Chicago, Los Ángeles y Portland. Apple Inc. mantuvo algunas tiendas cerradas, citando preocupaciones de salud y seguridad de los empleados. Chicago está considerando un retraso en comenzar a relajar las restricciones, después de que las protestas del fin de semana causaran daños.

Al mismo tiempo, se transmitieron escenas de caos en docenas de calles de Estados Unidos, junto con datos que muestran un aplanamiento continuo en la curva del brote. Las muertes en Nueva York cayeron el domingo a 56, lo más bajo desde el pico. Los casos en Estados Unidos aumentaron 1,1% respecto de la misma hora del sábado, a 1,78 millones, según datos recopilados por la Universidad Johns Hopkins y Bloomberg News. El aumento nacional estuvo por debajo del aumento diario promedio de 1,3% durante la semana pasada y es el más bajo desde el 26 de mayo.

“No estamos seguros de cuánto impacto inmediato tendrá en la economía o los mercados”, afirma Matt Maley, estratega jefe de mercado de Miller Tabak. “Como vimos en la década de 1960, los disturbios sociales no siempre tienen un impacto negativo”. Sin embargo, fácilmente podría tener un impacto en las elecciones, dijo. “Todos deberíamos observar estos desarrollos de cerca”.

Nota Original:Stock Market Rebound Put to Test Again With Street Unrest Raging

©2020 Bloomberg L.P.