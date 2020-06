Protestas hacen cancelar varias galas benéficas por el teatro en Nueva York

Protesters in Times Square during a demonstration over the arrest in Minnesota of George Floyd, who later died in police custody, in New York, New York, USA, 01 June 2020. EFE/EPA/JUSTIN LANE

Nueva York, 1 jun (EFE).- Varias galas benéficas para recaudar fondos destinados a la industria del teatro, entre ellas la destacada "We Are One Public", fueron pospuestas este lunes en una muestra de solidaridad con las protestas que vive EE.UU. a raíz de la muerte del ciudadano afroamericano George Floyd a manos de la Policía.

"En este momento de trauma nacional, cuando la crisis del COVID ha impactado desproporcionadamente a la comunidad negra, cuando las injusticias de nuestra forma de vida han quedado tan claras, sentimos que no es correcto seguir adelante con nuestro evento", señaló el Teatro Público de Nueva York, responsable del "We Are One Public".

La organización, que promueve a artistas y obras emergentes, había programado un evento benéfico para este lunes con la presencia de destacadas estrellas como Meryl Streep, Antonio Banderas, Lin-Manuel Miranda, Alicia Keys o Sting.

Sin embargo, subrayó que este es un momento de "luto y reflexión" después del fallecimiento de Floyd el pasado 25 de mayo a manos de un policía, que se une a una larga lista de muertes a causa del racismo en EE.UU.

En un video difundido en las redes sociales se observa cómo el agente, de raza blanca, le aprieta el cuello con su rodilla durante varios minutos a pesar de las desesperadas quejas del hombre de que no podía respirar, para morir horas después en un hospital.

Miles de personas se han manifestado en consecuencia en protestas por todo EE.UU., algunas de las cuales han desembocado en actos de violencia, incluida la capital.

"Los asesinatos de George Floyd, Ahmaud Arbery, Tony McDade y Breonna Taylor han demostrado de manera horrible el racismo sobre el que se construyó nuestro país. Lloramos los fallecimientos de estos hombres y mujeres negros, y nos duelen e indignan sus muertes", agregó "We Are One Public" en su comunicado.

Mientras, la compañía Broadway on Demand, que había organizado para este domingo una gala benéfica con la que sustituir a los Premios Tony, considerados los Óscar del teatro, también anunció una suspensión indefinida del evento.

"Nos solidarizamos son 'Black Lives Matter'", dijo en un comunicado el presidente de Broadway on Demand, Sean Cercone, en referencia al movimiento social que en los últimos años ha protestado contra el racismo en el país.

"Este es un momento crucial para la historia de nuestra nación y nuestra prioridad ahora es escuchar, iniciar un diálogo significativo y hacer lo mejor que podamos para promulgar un cambio real en nuestra industria y nuestra nación", agregó Cercone.

El texto señala, además, que el colectivo siente "tristeza e ira" por las muertes sin sentido de Floyd, Arbery, McDade y Taylor.

"En Broadway On Demand" no toleramos odio, racismo, injusticias ni fanatismos de ningún tipo", agregó Cercone, quien dijo que la "continuada violencia contra los estadounidense negros es inexcusable".

La ceremonia de entrega de los Premios Tony, que debía celebrarse el 7 de junio, fue pospuesta tras el cierre de Broadway causado por la pandemia, y en la actualidad se desconoce si los galardones serán entregados en algún momento de este año.

Broadway on Demand decidió entonces planificar una fiesta del teatro de una hora con la que sustituir a esos galardones, con la que tenía pensado recaudar fondos para las organizaciones American Theater Wing y The Broadway League, que otorgan las estatuillas.

Junto con estos dos importantes eventos, también se han suspendido por las protestas los Drama Desk Awards.