Posible extensión de plazo para acuerdo de Argentina, acreedores

(Bloomberg) -- Argentina y sus acreedores clave inician una crucial semana en las conversaciones de deuda para determinar el destino del acuerdo, y el resultado probable es otra extensión del plazo del martes.

Dos grupos clave de bonistas presentaron una propuesta conjunta la semana pasada luego de una oferta revisada del Gobierno argentino. Si bien las dos ofertas redujeron significativamente la brecha entre lo que los acreedores quieren y lo que el Gobierno dice que se puede lograr, ambas partes aún tienen que llegar a un consenso sobre cómo reestructurar US$65.000 millones en deuda internacional.

A principios de este mes, Argentina extendió el plazo para que los acreedores acepten la propuesta inicial de reestructuración de deuda del Gobierno antes del 2 de junio. Personas cercanas a las negociaciones dijeron el viernes que el Gobierno está evaluando extender ese plazo nuevamente por al menos 10 días.

En un informe publicado el domingo, el ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo a DPA y otras tres agencias de noticias que Argentina es flexible con respecto a la combinación de parámetros que deben constituir la base de una oferta. Agregó que todavía queda mucho camino por recorrer antes de llegar a un acuerdo, ya que no se pueden hacer promesas que no sea posible cumplir.

El ministro agregó que el cierre de cualquier oferta se extenderá por 10 días a partir del momento en que Argentina lo modifique.

La nación sudamericana ha estado en default desde el 22 de mayo después de no pagar sus obligaciones de deuda. Las negociaciones comenzaron hace más de dos meses, después de que el país señalara que no podía cumplir con sus obligaciones debido al alto desempleo, una fuerte caída en el valor de su moneda y una recesión de tres años agravada por la pandemia de coronavirus.

Argentina ha dicho que necesita un rescate de deuda de US$40.000 millones para que la nación vuelva al camino hacia un crecimiento sostenible. Pero se acerca el plazo para llegar a un acuerdo, en momentos en que el país enfrenta casi US$600 millones en nuevos pagos de bonos bajo ley extranjera en junio, según datos compilados por la consultora 1816 Economía y Estrategia, con sede en Buenos Aires.

La propuesta conjunta del grupo de acreedores Ad Hoc y el grupo de bonistas Exchange Bondholder presentada el jueves proporcionaría al país un alivio de flujo de caja de US$36.000 millones a lo largo de nueve años. El plan extendería los vencimientos sin capital con plazo antes de 2025 y reduciría los cupones en un promedio de 32%, aunque el año próximo comenzaría a devengarse el interés a través de un cupón progresivo que comienza en 0,75%, según los detalles completos de la propuesta publicada temprano el sábado

Mientras que el grupo Exchange señaló en un comunicado que confiaba en que su propuesta de deuda conjunta proporcionaba una base sólida para una solución de colaboración a las conversaciones de deuda, Guzmán calificó la oferta de insuficiente. Argentina ahora está pidiendo a los acreedores que retrasen los pagos durante dos años, en lugar de una demora de tres años planteada en la propuesta inicial del Gobierno.

“El grupo de acreedores llamado Ad Hoc se movió en la dirección correcta con respecto a su oferta previa, pero el movimiento fue corto, insuficiente para las necesidades del país”, indicó el ministro de Economía el jueves en un comunicado. “Esperamos seguir trabajando con los acreedores que componen ese grupo, que al día de hoy son quienes tienen una posición más alejada de las restricciones que enfrenta nuestro país”.

Los bonos argentinos subieron la semana pasada a su nivel más alto desde principios de marzo, lo que indica que los inversores ven que las conversaciones van en la dirección correcta. Las notas del país se han estado cotizando sin cambios desde su default, tras una recomendación de la Asociación de Corredores de Mercados Emergentes (EMTA, por sus siglas en inglés).

