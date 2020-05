México registra 151 defunciones y 3.152 nuevos casos de COVID-19

Hasta el 31 de mayo, la ocupación hospitalaria reportada en el país es de un 41 % de las camas generales disponibles para enfermos de COVID-19 y de un 36 % de utilización de los espacios en terapia intensiva para pacientes que requieren intubación. EFE/Jorge Núñez

México, 31 may (EFE).- México registró este domingo 151 muertes y 3.152 casos de COVID-19 pasa acumular 9.930 defunciones y de 90.664 contagios acumulados un día antes de comenzar una nueva fase de combate al coronavirus, informaron las autoridades de salud.

Los casos notificados este día representan la cifra más alta en 24 horas desde que comenzó la pandemia el pasado 28 de febrero y, en comparación con la jornada anterior, mostraron un aumento del 3,6%, dijo el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

El subsecretario señaló que los casos más recientes de COVID-19 en el país, todos con síntomas desarrollados en los últimos 14 días, son 16.692, los cuales representan alrededor de una quinta parte de los 90.664 casos confirmados acumulados.

En el reporte técnico sobre el virus, López-Gatell reportó 36.803 casos sospechosos acumulados, 147.530 negativos en sus pruebas de laboratorio y una población estudiada de 274.997 pacientes.

La mortalidad durante la pandemia llegó este domingo a 9.930 decesos, 151 más que la jornada anterior, además de que las autoridades esperan los resultados de laboratorio de 788 muertes para determinar si fueron o no ocasionadas por el coronavirus.

El funcionario comentó que la incidencia nacional de esta enfermedad es de 70,9 casos por cada 100.000 habitantes en cuanto a casos acumulados y de 13,3 por cada 100.000 habitantes en activos.

Hasta el 31 de mayo, la ocupación hospitalaria reportada en el país es de un 41 % de las camas generales disponibles para enfermos de COVID-19 y de un 36 % de utilización de los espacios en terapia intensiva para pacientes que requieren intubación.

La Ciudad de México y la zona metropolitana que integra con 59 municipios del Estado de México y uno del estado de Hidalgo, es la zona de mayor registro de contagios y muertes en la república mexicana.

López-Gatell señaló que en esta zona metropolitana es imperativo que este lunes "no se regrese de manera apresurada a la normalidad" porque la epidemia todavía sigue activa.

Las autoridades de la capital mexicana han establecido diversas medidas sanitarias, de transporte además de instrucciones para las empresas que regresan a sus actividades este 1 de junio.

México terminará este domingo las llamadas jornadas de sana distancia después de 70 días de su aplicación para combatir la pandemia de coronavirus en el país para iniciar este lunes una nueva estrategia que tiene como base un semáforo que determinará el nivel de riesgo en las ciudades.

"La conclusión de las jornadas de sana distancia no significa que se acabe la epidemia, porque no es volver a la normalidad. el peligro persiste y toda la república se encuentra en semáforo rojo", señaló López-Gatell.