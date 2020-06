Los jugadores podrían usar micrófonos en partidos regulares

EFE/EPA/LARRY W. SMITH/Archivo

Filadelfia (EE.UU.), 31 may (EFE).- Los jugadores de la NFL podrían usar micrófonos en los partidos de la temporada que contemplan iniciar de manera regular, en septiembre.

Lo anterior debido a que los partidos podrían llevarse a cabo sin aficionados en las gradas, debido a la pandemia del coronavirus, y porque dos jugadores de los Eagles de Filadelfia así lo propusieron.

El tackle ofensivo Lane Johnson sugirió que la liga debería comenzar a "animar a todos" y el receptor abierto DeSean Jackson aprobó la idea.

"Se va a volver loco todo", dijo Jackson en el podcast "Outside The Lane" de Johnson.

"Creo que deberían hacerlo. Deberían darles a los aficionados la idea de ver realmente qué sucede entre las líneas blancas. Sé que en las trincheras todos se vuelve loco, y sé que afuera también se volverá loco, las conversaciones que tenemos ahí en el momento del partido", dijo.

En cuanto a la posibilidad de jugar sin aficionados, Jackson agregó que "Somos profesionales y creo que todos nos adaptaremos, pero definitivamente será raro al principio".

La NFL planea comenzar la temporada a tiempo con aficionados en las gradas.

Algunos equipos han reabierto sus instalaciones en la primera fase del proceso de reapertura de la liga, que limita la capacidad de construcción a 75 empleados y no permite que los jugadores o entrenadores regresen todavía.

Los entrenadores probablemente regresarán a las instalaciones la próxima semana, mientras que los equipos podrán reabrir las taquillas y otras instalaciones orientadas al cliente a partir del 1 de junio.