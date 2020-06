Las escuelas de Inglaterra reabren con una asistencia "variable" de alumnos

EFE/EPA/ANDREW PARSONS/DOWNING STREET

Londres, 1 jun (EFE).- Las escuelas de primaria retomaron hoy algunas clases en Inglaterra tras más de dos meses cerradas por el coronavirus, si bien la asistencia ha sido "variable" debido al temor a los contagios entre las familias.

Entre el 40 % y el 70 % de los padres han enviado a sus hijos al colegio, dependiendo del centro educativo, según el sindicato de directores de escuelas y universidades ASCL, después de que algunos asesores científicos del Gobierno británico han alertado en los últimos días de que ven prematura la desescalada.

La Asociación de Directores de Salud Pública británica (ADPH, en inglés) sostiene que el Ejecutivo del primer ministro, Boris Johnson, está "juzgando mal" la evolución de la pandemia y está "levantando demasiadas restricciones demasiado rápido".

El experto en medicina tropical Jeremy Farrar, miembro del Grupo Asesor Científico para Emergencias del Gobierno (SAGE, en inglés), ha declarado por su parte que el coronavirus "se está extendiendo demasiado deprisa como para levantar el confinamiento en Inglaterra".

CIFRAS DIARIAS MÁS BAJAS DESDE MARZO

El Ministerio de Salud comunicó este lunes 111 muertes por COVID-19 y la detección de 1.570 contagios en 24 horas, ambas cifras las más bajas desde finales de marzo.

Al mismo tiempo, el Gobierno agregó 445 nuevos decesos de forma retrospectiva al cómputo global de fallecidos desde que comenzó la pandemia, que asciendo ahora a 39.045.

El Ejecutivo explicó que se trata de fallecidos que se confirmaron a partir de pruebas diagnósticas elaboradas en centros privados, en lugar de en laboratorios del sistema público.

"Estamos logrando que el virus esté bajo control y es por eso que hemos podido dar los pequeños pasos positivos de hoy", afirmó en una rueda de prensa el ministro de Sanidad, Matt Hancock.

Aseguró que el gobierno está preparado para "volver a imponer medidas si es necesario", en caso de que repunten los niveles de transmisión del virus, aunque detalló que su propósito es abandonar las pautas "de ámbito nacional" y centrarse en planes "focalizados" en regiones concretas en caso de "rebrotes".

En el Reino Unido se llevaron a cabo ayer, domingo, 128.437 pruebas diagnósticas de COVID-19, pero el país tiene capacidad para realizar más de 200.000 al día, aseguró el ministro, que urgió a todos los ciudadanos que desarrollen síntomas a solicitar un test en la página web del sistema público de salud.

TEMOR ENTRE PADRES Y PROFESORES

El Ejecutivo ha dispuesto que los niños de entre 4 y 7 años, así como los que están en el último curso de primaria, a los 10 años, vuelvan este lunes al colegio.

Para ello, ha dispuesto que los centros educativos limiten el aforo de cada aula a 15 niños y tengan a punto medidas especiales de higiene y distancia social.

Con todo, una encuesta entre directores de escuela elaborada por la Fundación Nacional Para la Investigación en Educación indica que el 46 % de las familias tiene intención de mantener a sus hijos en casa por ahora, lo que representa a en torno a un millón de los dos millones de menores que podrían regresar al colegio.

Más de 50 autoridades locales, entre las que se encuentran tres distritos de Londres (Greenwich, Islington y Harrow), han pedido a las escuelas de su área que no sigan la recomendación del Gobierno y permanezcan cerradas, según datos recopilados por el diario "The Telegraph".

El ministro de Educación, Gavin Williamson, ha recalcado que las decisiones del Gobierno se han basado en todo momento "en el mejor consejo científico y médico" y que "el bienestar de los niños y los trabajadores ha estado en el centro de todas las consideraciones" antes de ordenar el retorno a las aulas.

Desde que el Ejecutivo de Johnson ordenó el confinamiento de la población a finales de marzo, los colegios se han limitado a recibir a alumnos que necesitaban alguna especial atención, así como a los hijos de trabajadores esenciales, como médicos y enfermeros.

Dentro de dos semanas, a partir del día 15, los alumnos de secundaria que tengan el año próximo exámenes importantes del sistema educativo británico -a los 16 y a los 18 años-, podrán volver a la escuela para recibir clases de apoyo de sus profesores.

RELAJACIÓN DEL CONFINAMIENTO

A partir de hoy, en Inglaterra están permitidas las reuniones de hasta seis personas que no vivan en el mismo domicilio, siempre que se hagan al aire libre, ya sea en la calle o en un parque público, o bien en jardines privados.

Los comercios con exposición exterior, como tiendas de vehículos y mercados, también pueden reabrir desde hoy, mientras que el resto de comercios no esenciales tendrán luz verde para levantar la persiana en dos semanas.

Escocia, Gales e Irlanda del Norte se han desmarcado de la hoja de ruta del Gobierno central y no reabrirán los colegios por ahora, aunque también han relajado algunas medidas de distanciamiento social.

Guillermo Ximenis