Las bolsas europeas abren la semana al alza pese a la tensión EEUU-China. EPA/ALEXANDER BECHER/Archivo

Madrid, 1 jun (EFE).- Las principales bolsas europeas han abierto la semana al alza tras los datos de actividad publicados este fin de semana en China, que muestran una recuperación sostenida aunque lenta en el gigante asiático, y al constatar los inversores que la tensión entre Washington y Pekín por la situación de Hong Kong se mantiene pero no se traduce, de momento, en sanciones.

A las 7:30 GMT, y con la bolsa de Fráncfort cerrada, Londres subía un 1,6 %; París, un 1,4 %; Milán, un 1,5 % y Madrid, un 2,1 %.

Según Renta4, los mercados están teniendo en cuenta que, a pesar de sus amenazas contra China, el presidente de EEUU, Donald Trump, no ha adoptado ninguna medida concreta contra el país asiático por su política respecto a Hong Kong.

"No hay por tanto retirada de la primera fase del acuerdo comercial ni anuncio de nuevos aranceles, aunque la tensión EEUU-China sigue presente y no habrá que perder de vista la posible reacción a futuro del presidente americano", explica.

Para Renta4, los inversores están pendientes también de las tensiones raciales en EEUU, que han derivado en disturbios "que podrían dificultar la recuperación económica" por el mayor número de contagios y por posibles retrasos en la desescalada.

Los mercados han estado atentos, además, al índice de gestores de compras (PMI, por sus siglas en inglés) de mayo publicados el domingo en China, que muestran una relativa estabilidad en la recuperación, aunque a un ritmo más lento.

En mayo, el PMI de la industria manufacturera china se situó en 50,6 puntos, frente a los 50,8 puntos de abril.

Una puntuación superior a 50 puntos supone crecimiento, mientras que una inferior a esa cifra implica contracción.

En el mercado del petróleo, el precio del Brent, el crudo de referencia en Europa, baja un 0,4 %, hasta 37,7 dólares por barril; mientras que el del West Texas Intermediate (WTI) cae un 0,3 % antes de la apertura formal y cotiza a 35,4 dólares por barril.