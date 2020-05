Lacalle Pou dice que el Estado va a "capturar" a quienes mataron a militares

En la imagen el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou. EFE/ Raúl Martínez/Archivo

Montevideo, 31 may (EFE).- El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, anunció en una conferencia que el Estado va "a combatir, a perseguir y a capturar" a el o los responsables del asesinato de tres militares ocurrido este domingo en una base naval ubicada en Montevideo.

"Con serenidad y firmeza decirles claramente que vamos a combatir, a perseguir y a capturar a el o los responsables de este homicidio para así ponerlos en manos de la Justicia para que sean juzgados", dijo el mandatario.

Asimismo, Lacalle Pou apuntó que el episodio "está abierto a todas las hipótesis" y que el Gobierno "mantendrá informada a la población en la medida que esa información brindada no entorpezca la investigación que está llevando adelante la Fiscalía y la Policía Nacional".

"No estamos dispuestos a que se naturalice la violencia en la sociedad, lo hemos repetido una y mil veces y desde el Gobierno vamos a utilizar todas las herramientas constitucionales y legales que permitan utilizar la fuerza del Estado para repeler la agresión a los ciudadanos uruguayos y aquellos que habiten nuestro país, concluyó el presidente, quien decretó duelo nacional hasta el martes.

Durante la conferencia, Lacalle Pou estuvo acompañado, entre otras personas, por la vicepresidenta del país, Beatriz Argimón, y por los ministros del Interior, Jorge Larrañaga, y de Defensa Nacional, Javier García.

Los tres infantes de la marina, de 22, 25 y 31 años, fueron asesinados este domingo en una base naval ubicada en Montevideo.

Según destacaron varios medios locales, dos de ellos fueron encontrados en un puesto de guardia mientras el tercero estaba tendido sobre un colchón.

Asimismo, remarcaron que las armas de reglamento de los militares no se encontraban en el lugar, aunque sí estaban los chalecos antibalas, además de armas largas.

La fiscal del caso, Mirta Morales, dijo a la prensa que no está descartada ninguna hipótesis y que es una escena compleja que requiere de "una buena investigación".