La Sociedad Internacional de Autores renueva la expulsión de la SGAE otro año

Fachada de la Sociedad General de Autores Españoles (SGAE). EFE/Chema Moya/ Archivo

París, 1 jun (EFE).- La Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (CISAC) ha prolongado la expulsión temporal de la SGAE otro año más, sanción que se podrá levantar antes del final de este segundo periodo si la entidad española demuestra que ha puesto en marcha los requisitos necesarios para su readmisión.

Fuentes del organismo, con sede en París, indicaron a EFE que su Asamblea General aprobó el pasado jueves la recomendación del Consejo de Dirección, que pidió mantener la sanción aplicada desde el 30 de mayo de 2019 porque la SGAE aún no cumplir con todos los requisitos de readmisión.

La confederación podrá "ajustar, revisar o levantar la sanción en caso de que la SGAE esté en condiciones de demostrar, antes del final del período de expulsión, que ha tomado las medidas necesarias para cumplir plenamente con los requisitos de readmisión de la CISAC", indicó este lunes el organismo.

ELECCIONES EN LA SGAE

Sin embargo, la CISAC aplaudió la celebración de elecciones para someter a votación la composición de los órganos de gobierno y representación de la SGAE, fijadas la semana pasada para el próximo 22 de octubre, pero considera que en materia de distribución la organización española aún no cumple todos los criterios.

"Esperamos que estas elecciones den una composición justa y equilibrada de los órganos de gobierno de la SGAE. Sin embargo, todavía tienen que cumplir todas las recomendaciones de la CISAC, en particular en lo que se refiere a la distribución", indicó la sociedad.

Con la "distribución" la CISAC se refiere al sistema de cobro de derechos de autor de piezas musicales que se emitían en horario nocturno de las televisiones, conocido como 'la rueda', denunciado en 2013 ante la Fiscalía Anticorrupción por el expresidente de la SGAE Antón Reixa.

La CISAC insistió en que impone la sanción en términos "flexibles" para que pueda ser levantada si los objetivos se cumplen a tiempo.

Se trataría así de las mismas condiciones que le impusieron en mayo de 2019, cuando se decidió por primera vez el duro y excepcional castigo a raíz de las denuncias interpuestas por el trato discriminatorio de titulares de derechos y la aplicación de procedimientos de reparto de manera no equitativa.

Las quejas contra la SGAE se refieren al supuesto favoritismo hacia algunos sus miembros y el fraude en el cobro de derechos de autor de piezas musicales emitidas en televisión, una práctica que llegó a conocerse en España como "la rueda", investigada también por la Justicia española.

La semana pasada, la actual Junta Directiva de la SGAE decidió fijar para el próximo 22 de octubre las elecciones para conformar la nueva Junta Directiva, los Consejos Territoriales y la nueva Comisión de Supervisión, lo que supone la completa renovación de los órganos de gobierno y representación de la entidad.

El objetivo es "restablecer la normalidad en la institución, tras la reciente aprobación de los estatutos por parte del Ministerio de Cultura".

Los socios elegirán también a los integrantes de la nueva Comisión de Supervisión, creada en cumplimiento de los objetivos de transparencia y regeneración necesarios para adecuar la entidad de gestión al nuevo marco legal español y europeo.