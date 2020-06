La India restablece la libre circulación en su primer paso de la desescalada

EFE/EPA/PIB

Nueva Delhi/Bangalore (India), 1 jun (EFE).- La libre circulación de personas y bienes dentro y entre los diferentes estados de la India fue restablecida este lunes como paso previo a una desescalada que comenzará formalmente el 8 de junio en una primera fase, aunque Nueva Delhi continuará bajo el cierre de sus límites territoriales por temor a un repunte del número de casos.

"Por el momento cerramos las fronteras de Delhi por una semana, (aunque) el tránsito de servicios esenciales continuará, los funcionarios del Gobierno podrán entrar y salir", anunció este lunes en una rueda de prensa el jefe del Gobierno delhí, Arvind Kejrival.

La capital permanecerá así cerrada mientras en el resto del país la libre circulación de personas y bienes es restablecida por orden del Gobierno central, como medida anticipada al comienzo de la primera fase de la desescalada, que empezará la próxima semana con la reapertura de centros comerciales, templos, hoteles y restaurantes.

DELHI CIERRA PARA EVITAR SATURAR HOSPITALES

Kejrival justificó su decisión en evitar colapsar el sistema sanitario de la capital del país con la entrada de pacientes de otras zonas.

"Personas de todo el país vendrán aquí para recibir tratamiento, por lo que las 9.500 camas reservadas para pacientes con coronavirus se llenarían en dos días", argumentó, en referencia al remanente de camas hospitalarias en un momento en el que el país aún no ha conseguido doblegar la curva del virus, que continúa creciendo.

Con 185.140 casos de COVID-19, la India es ya el séptimo país del mundo más afectado por la pandemia, donde hasta la fecha ha dejado 5.394 fallecidos.

La libre circulación de personas y bienes, que fue suspendida el pasado 25 de marzo, cuando se decretó el confinamiento, está acompañada de una relajación del toque de queda que a partir de este lunes pasa de estar vigente entre las 19.00 y las 7.00 horas a reducir su duración de 21.00 a 5.00 de la madrugada.

Esta nueva situación ha permitido que el Ministerio de Ferrocarriles autorice la circulación de 200 trenes diarios que, solo este lunes, esperan transportar a lo largo y ancho del país a unos 145.000 pasajeros.

Con estos convoyes, el sistema ferroviario indio reinicia sus operaciones ordinarias, aunque en el último mes puso en circulación trenes especiales para facilitar el regreso a sus lugares de origen a miles de trabajadores migrantes atrapados en las grandes ciudades.

PELUQUERIAS Y EJERCICIO AL AIRE LIBRE

Todo ello como paso previo a la primera fase de desescalada, que comenzará el próximo lunes y que permitirá la apertura de centros comerciales, hoteles y restaurantes y templos religiosos en todo el país.

Además, el Gobierno delhí permitirá la reapertura de peluquerías y salones de belleza, una medida a la que ya se adelantaron la semana pasada otros estados indios como el meridional Karnataka.

Thimappa, de 47 años, regenta una pequeña peluquería en Bangalore, la capital de ese estado. Tras el parón por la pandemia tuvo que despedir a todo el personal y ahora, protegido tras una mascarilla, trata de recuperar poco a poco la clientela perdida.

"Rocío con desinfectantes y lavo todo el equipo con agua caliente frente a los clientes, de lo contrario no entrarían", explicó a Efe Thimappa.

Al teléfono con un posible cliente, el peluquero trata de convencerle de que acuda, que no tiene nada que temer: "Tomaré todas las medidas de seguridad. Sí señor, venga. Limpiaré todo frente a usted", insiste.

Mientras en el occidental estado de Maharashtra, que alberga la capital financiera del país, Bombay, y el más afectado por la pandemia, se permitirá en algunas ciudades la realización de actividades físicas individuales al aire libre a partir de este miércoles.

Asimismo, se autorizará la reapertura de todas las tiendas, excepto centros comerciales, a partir del 5 de junio.

En todo el país, la entrada en la segunda fase, aún sin fecha, supondrá la reapertura de centros educativos y la tercera la reanudación de los vuelos internacionales, el desplazamiento en metro, la apertura de cines, gimnasios, centros culturales y estadios deportivos con gran asistencia de público.

De momento, hasta el 30 de junio permanecerán vigentes las restricciones del confinamiento en aquellas zonas que sean decretadas por los estados como zonas de contención del virus.