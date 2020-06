La congresista neoyorquina Ocasio Cortez lanza una campaña ante las primarias demócratas

La congresista Alexandria Ocasio Cortéz. EFE/EPA/KATHERINE TAYLOR/Archivo

Nueva York, 1 jun (EFE).- La congresista Alexandria Ocasio Cortéz lanzó este lunes una campaña educativa virtual sobre su plataforma política de cara a las primarias demócratas del 23 de junio en las que busca ser reelegida para las elecciones generales del próximo noviembre en Estados Unidos.

Ocasio Cortez, del ala izquierda del Partido Demócrata y en su primera legislatura de dos años, representa el distrito congresional 14, que incluye sectores de los condados de Queens y El Bronx, cuyos electores podrán escucharla durante toda esta semana hablar sobre sus diversas propuestas políticas, de resultar reelecta, con un invitado que tendrá cada día.

La congresista se enfrenta en las primarias a la periodista Michelle Caruso Cabrera, que trabajó para la cadena CNBC antes de aspirar al Congreso; Badrun Nahar khan, que trabaja en finanzas en una escuela y es hija de inmigrantes bengalís, y el jugador profesional de ajedrez Samuel H. Sloan.

La líder demócrata que busca la reelección comenzará este lunes su campaña hablando sobre su plan ambiental "Green New Deal" (Nuevo Pacto Verde), que dio a conocer en febrero de 2019.

El plan requiere "expandir y actualizar drásticamente" las fuentes de energía renovable ya existentes, además de actualizar todos los edificios existentes en EE.UU. y construir otros nuevos para lograr una eficiencia energética máxima, según la congresista demócrata.

La agenda para esta semana de Ocasio Cortez, que ha logrado el apoyo del mayor sindicato de salud de EE.UU., la 1199 SEIU, incluye además vivienda como un derecho humano y el tema de inmigración para el que contará con Javier Valdés, codirector ejecutivo de la conocida organización "Se Hace Camino Nueva York".

También hablará con sus constituyentes sobre el Medicare, un seguro médico para mayores de 65 años o discapacitados, así como del candente tema de la responsabilidad de la policía, para lo que ha informado que tendrá dos invitados especiales cuyos nombres no ha dado a conocer.

Tras culminar cada evento, los voluntarios de su campaña llamarán a los votantes para hablarles del tema de cada día, explicó a Efe su portavoz de prensa para la campaña, Ivet Contreras, y recordó que ya los voluntarios han comenzado a hacer llamadas a los electores de cara al 23 de junio.

"Es una campaña de cinco días donde ella va a estar hablando de sus políticas y luego los voluntarios harán llamadas. Es motivar a la gente para ir a votar porque hubo mucha confusión de que iban a haber primarias, luego de que no iba a haber y luego que sí y la gente está un poco confundida con eso", señaló.

"Estamos motivando a la gente de que vote en ausencia porque es la manera más segura. Sabemos que estamos en medio de una pandemia y tal vez votar en persona no sea la manera más segura. Queremos orientarlos sobre las políticas de la congresista y a su vez sobre las alternativas para votar", agregó.

Los colegios electorales abrirán el 23 de junio para votar, pero debido al COVID-19 todos los neoyorquinos también pueden emitir su sufragio en ausencia, para lo cual deberán recibir una solicitud de papeletas por correo o solicitarla en la página de la Junta electoral.

En noviembre de 2018 Ocasio Cortez, entonces candidata del ala izquierda del Partido Demócrata en Nueva York, rompió todos los pronósticos y se hizo con el distrito 14 para convertirse en la congresista más joven en la historia de Estados Unidos.