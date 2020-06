La colombiana Sara López, elegida la deportista del mes por los Juegos Mundiales

La colombiana Sara López celebra su medalla de oro durante la premiación de Arco Compuesto femenino individual de las pruebas de Tiro con arco en los Juegos Panamericanos Lima 2019, Lima (Perú). EFE/ Juan Ponce/Archivo

Redacción deportes, 1 jun (EFE).- La colombiana Sara López es la deportista del mes de mayo para los Juegos Mundiales, gracias a su victoria en un torneo internacional de tiro con arco en formato remoto, en el que participaron ocho contendientes.

Sara López se impuso en la final por 146-144 al noruego Anders Faugstad y se alzó con el premio, de 1.000 francos suizos, que donará a la lucha contra la COVID-19 en Colombia.

"Tomé esta decisión porque, aunque no recibo el dinero que generalmente obtengo de competiciones y otras fuentes de ingresos, sé que algunas personas lo necesitan más en este momento, especialmente en mi país, donde la mayoría de las personas han perdido sus empleos y están realmente luchando por encontrar una manera de alimentar a sus familias", dijo Sara López.

"El dinero se destina a una organización local que trabaja con donaciones de personas en mi ciudad; la organización compra alimentos para comunidades vulnerables y también trae alimentos para refugios locales para perros y gatos. Además, ahora tiene un proyecto para comprar guantes y máscaras para médicos y enfermeras, ya que el gobierno no les brinda protección en el trabajo", añadió.

Sara López fue reconocida como la deportista del mes de mayo para los Juegos Mundiales después de su victoria en un torneo internacional, en modalidad remota, que enfrentó a ocho hombres y mujeres.

"Durante años nos han dicho que los hombres son mejores que las mujeres, pero hace solo un par de años comenzamos a darnos cuenta de que eso no es cierto. Creo que no hay diferencia entre hombres y mujeres en el tiro con arco", apuntó la arquera colombiana.