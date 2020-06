La actividad económica en Chile se desploma un 14,1% en abril por la pandemia

El Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) de abril se sitúa muy por encima de lo que esperaban los mercados, que pronosticaban una caída de hasta el 10 %, y es la peor cifra desde que se tienen registros. EFE/Alberto Valdés/Archivo

Santiago de Chile, 1 jun (EFE).- La actividad económica en Chile se desplomó el pasado abril un 14,1 % con respecto al mismo periodo del año anterior, lastrada por las cuarentenas y el cierre de escuelas y comercios decretados para contener la pandemia del nuevo coronavirus, reveló este lunes el Banco Central.

El Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) de abril se sitúa muy por encima de lo que esperaban los mercados, que pronosticaban una caída de hasta el 10 %, y es la peor cifra desde que se tienen registros.

"Es una caída inédita en un orden de magnitud que no teníamos registro desde que se creó este índice", aseguró el ministro chileno de Hacienda, Ignacio Briones, quien alertó que mayo podría ser aún peor.

Según el banco, la serie desestacionalizada disminuyó 8,7 % respecto del mes precedente y 12,4 % en doce meses", apuntó el emisor.

El Imacec minero cayó en abril un 0,1 %, mientras que el no minero lo hizo un 15,5 %, afectado principalmente por los malos resultados en los sectores servicios y comercio y, en menor medida, construcción e industria manufacturera, de acuerdo al emisor.

El índice, que reúne el 91 % de los bienes y servicios del producto interior bruto (PIB), retrocedió un 3,5 % en marzo, mes de la llegada del covid-19 al país y cuando aún no eran muy visibles los efectos económicos de la medidas de confinamiento y distancia social para contener el virus.

"Si bien la economía está estructuralmente sana, lo que ha sucedido es que está funcionando a mitad de capacidad y produce a media maquina (...) Cuando pase la pandemia, tendríamos que ser capaces de revertir esta cifra", afirmó Briones.

Chile, con 99.688 contagios y 1.054 muertos hasta el domingo, se encuentra bajo estado de excepción, con toque de queda nocturno, con colegios, universidades y fronteras cerradas, así como la mayoría de los comercios, y con cerca de 7 millones de personas confinadas en la capital desde hace al menos dos semanas.

El país enfrenta la crisis del coronavirus con una economía mellada por las graves protestas contra la desigualdad que estallaron en octubre y que dejaron una treintena de fallecidos y miles de heridos, además de episodios de violencia extrema con saqueos, incendios y destrucción de mobiliario público.

Las revueltas, suspendidas desde mediados de marzo por la emergencia sanitaria, hicieron que el Producto Interno Bruto (PIB) creciera solo el 1,1 % en 2019, su peor dato en una década y lejos del 4 % de 2018.

El Banco Central estima que el PIB chileno, que se expandió un 0,4 % en el primer trimestre de 2020, se contraerá hasta un 2,5 % este año por el coronavirus, aunque los organismos internacionales sitúan la caída en torno al 4 %.