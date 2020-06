Honduras iniciará reactivación económica con 212 muertos por COVID-19

El acuerdo para iniciar mañana la etapa preparatoria hacia la reapertura progresiva de la economía del país centroamericano, fue acordada en una reunión de la Mesa Multisectorial celebrada hoy entre representantes de los sectores económicos y de la sociedad civil. EFE/Gustavo Amador/Archivo

Tegucigalpa, 31 may (EFE).- Honduras iniciará este lunes un proceso para la reactivación gradual de su economía partir del 8 de junio, en medio de la pandemia por COVID-19 que desde marzo ha dejado 212 muertos y 5.202 contagiados, según registros del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager).

El acuerdo para iniciar mañana la etapa preparatoria hacia la reapertura progresiva de la economía del país centroamericano, fue acordada en una reunión de la Mesa Multisectorial celebrada hoy entre representantes de los sectores económicos y de la sociedad civil.

Los participantes en la mesa convinieron la reactivación de la economía del país con "todas las medidas de bioseguridad para contener la pandemia de coronavirus", informó la Casa Presidencial de Tegucigalpa en un comunicado.

El Sinager, en su informe diario en cadena nacional de radio y televisión, indicó que, de 404 nuevas pruebas PCR de laboratorio, 108 dieron positivo, con los que la cifra de contagios subió a 5.202 a nivel nacional.

El organismo también registró el fallecimiento de once personas, que elevaron a 212 el número de decesos.

Ocho de los nuevos once fallecidos corresponden a Tegucigalpa, la capital, mientras que tres a San Pedro Sula, las dos ciudades más importantes, situadas en el centro y norte del país.

Del total de contagios en todo el país, 550 están hospitalizados, de los que 488 se encuentran en condición estable, 22 graves y 40 en unidad de cuidados intensivos.

Los departamentos de Cortés y Francisco Morazán, los de mayor población, en el norte y centro del país, siguen registrando la mayor incidencia de coronavirus.

EL PAÍS CONTINÚA EN CUARENTENA

El ministro de la Presidencia, Ebal Díaz, dijo que la reapertura de la economía en medio de la pandemia arrancará este lunes "con la "fase cero o preparatoria", luego del acuerdo alcanzado entre el Gobierno, la empresa privada y otros sectores reunidos en la Mesa Multisectorial para la Apertura de Sectores Económicos y Sociales.

La "reapertura inteligente" se hará en base a un plan consensuado entre todos los sectores económicos, productivos y sociales, y de forma "gradual y de manera progresiva", añadió Díaz.

Agregó que el día 8 se iniciará la segunda fase con el reinicio de la actividad comercial y productiva.

El alto funcionario subrayó que la cuarentena por la pandemia de COVID-19 continúa, y que la salida ordenada de los ciudadanos, de acuerdo al último dígito de su carné de identidad o pasaporte, continúa, de lunes a viernes, mientras que el sábado y domingo no se permite la actividad comercial, ni la movilización de personas.

La Casa Presidencial indicó que el Plan de Reactivación Económica Inteligente fue presentado a las autoridades del Sinager para su próxima aprobación.

La Secretaría de Seguridad anunció que la "alerta roja" en el país, el toque de queda que rige desde el 12 de marzo, se prolonga hasta el 7 de junio, desde las 21:00 horas locales de hoy (03:00 GMT), y recordó que todas las personas que salgan deben llevar mascarilla, lo que ahora es obligatorio.

PRINCIPIOS DEL PLAN

El representante del sector privado en la Mesa Multisectorial, Alden Rivera, señaló que los cuatros principios del plan son: estrecha coordinación entre el Gobierno y los sectores comerciales y productivos del país, protegiendo la salud de las familias, los empleos, el mercado interno y el comercio exterior.

El segundo, es que la reapertura convive con la cuarentena, la que aplica al transporte urbano.

El tercero, tiene que ver con la progresividad con enfoque territorial, y el cuarto es una nueva cultura de trabajo bajo la figura de protocolos de bioseguridad, autorregulación y vigilancia, añadió.

Según Rivera, el progreso de la reapertura se plantea mediante la incorporación económica progresiva, ordenada y segura de regiones que responden a patrones homogéneos relacionados a la densidad poblacional, incidencia positiva, capacidad de atención médica y relevancia económica.

La primera región será caracterizada por la baja incidencia y densidad poblacional; la segunda por una media y mediana densidad poblacional, y la tercera por alta incidencia y alta densidad poblacional. La última fase será el inicio de la etapa de reactivación económica, a partir del 8 de junio.